Italië draait harde migratiebeleid terug

Het Italiaanse kabinet heeft de verharding van het migratiebeleid onder het voorgaande kabinet grotendeels teruggedraaid. De strengere maatregelen waren doorgevoerd onder regie van Matteo Salvini, leider van de rechts-populistische partij Lega en in het voorgaande kabinet minister van Binnenlandse Zaken.

Salvini sloot in de veertien maanden dat hij minister was, kleine opvangcentra voor asielzoekers die bedoeld waren om hun integratie te vergemakkelijken. Hij trok de besluitvorming over het toelaten van boten naar zijn ministerie en hij voerde hoge boetes in voor hulporganisaties die migranten in nood op zee hadden opgepikt en naar Italië hadden gebracht. Die boetes zijn verlaagd en het is nu ingewikkelder geworden beslag te leggen op een schip van een hulporganisatie. Ook kunnen asielzoekers voortaan makkelijker opvang en werk krijgen.

Salvini, wiens pleidooi voor een streng migratiebeleid zijn belangrijkste programmapunt is, zei dat het kabinet „de havens (en de portefeuilles) heeft geopend voor smokkelaars en illegale migranten”. Volgens de meeregerende centrum-linkse Democratische Partij zijn terecht regels, waarover ook president Mattarella zijn twijfels had uitgesproken, ongedaan gemaakt. „We willen een humaner en veilig Italië”, twitterde partijleider Zingaretti.

Mede doordat Covid nu een belangrijker thema is dan migratie, heeft Salvini aan invloed ingeboet. In de peilingen blijft zijn Lega wel de grootste partij. Maandag stond hij op bijna 25 procent.