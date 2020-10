Rond het Koninklijk Huis komt Rutte altijd weg met beloftes

Geen groot gedoe. Als dat de omschrijving zou zijn van wat premier Mark Rutte wilde bereiken in de portefeuille ‘Koning’ toen dit kabinet in 2017 aantrad, is hij geslaagd. Al was de premier daarbij niet afhankelijk van zijn eigen kabinetsbeleid, maar vooral van een ander. Of eerder: van het handelen van de tien anderen waarvoor hij ministerieel verantwoordelijk is.

Over deze serie Rutte III op rapport De komende maanden verdedigen de ministers van het kabinet-Rutte III hun laatste reguliere begroting. Dat is het moment om de balans op te maken. Hoe hebben de zestien ministers van het kabinet gepresteerd? Hebben ze waargemaakt wat in 2017 in het regeerakkoord werd afgesproken? Woensdag worden de begrotingen Algemene Zaken en Koning behandeld, de komende maanden volgen de andere departementen.

Immers, als de leden van het Koninklijk Huis zich wijs en fatsoenlijk gedragen en de monarchie daardoor functioneert, is er voor een premier weinig aan de hand.

Dan is er af en toe ophef over, om de premier te citeren, „meubeltjes” of „een bootje”. Soepel slaat Rutte zich dan door de vragen in de Tweede Kamer heen.

Soms kortaf als het hém duidelijk is hoe wet- en regelgeving in elkaar zitten maar Kamerleden blijven komen met vragen. Soms geïrriteerd als hem wordt verweten pas te reageren als de media iets melden. Maar echt lastig kreeg de premier het in deze portefeuille de afgelopen drie jaar niet.

Geen grote affaires

De omstandigheden hielpen hem daarbij. Sinds de inhuldiging van Willem-Alexander, generatiegenoot van Rutte, in 2013 zijn er geen grote affaires geweest die de monarchie hadden kunnen schaden.

Ruttes voorganger Jan Peter Balkenende (CDA) kreeg in 2003 te maken met achtereenvolgens de affaire-Margarita, waarbij het nichtje van de koningin de familie beschuldigde van het afluisteren en pesten van haar toenmalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn, en met het huwelijk van prins Friso met Mabel, die een relatie met topcrimineel Klaas Bruinsma verzwegen.

En daarbij kwamen ‘gewone’ kwesties: een verhoging van de uitkering aan de leden van het Koninklijk Huis midden in de economische crisis van 2009, de omstreden bouw van een vakantievilla in Mozambique in datzelfde jaar, een kersttoespraak in 2007 van koningin Beatrix waaraan PVV-leider Wilders zich ergerde. Balkenende redde zich er zelden gemakkelijk uit.

Over modernisering van de monarchie, een voor iedere premier terugkerend thema, gaat het sinds 2012 ook nauwelijks meer. Toen werd de rol van de Koning bij de kabinetsformatie verkleind, de Tweede Kamer is sindsdien zelf verplicht het voortouw te nemen. Daarmee is de vraag of en hoe de monarchie zou moeten veranderen, verder verstomd.

Blijven over als heikel thema voor de premier: de privileges van het Koninklijk Huis (lees geld en transparantie daarover).

Maar ook daar helpen de omstandigheden Rutte. In 2016 was er, na een onthulling van RTL Nieuws, nog rumoer over de compensatie die de Oranjes in 1972 zouden hebben gekregen voor de belastingplicht die toen ging gelden voor hun privévermogen. Een jaar later meldde D66, samen met de SP altijd in voor kritische vragen aan de premier maar toen inmiddels coalitiepartner, „geen energie” meer te zullen steken in een belastingplicht voor de Koning.

Rutte kan ook effectief delegeren. Als het over de duur uitgevallen verbouwing van de paleizen gaat, verwijst Rutte naar zijn collega van Binnenlandse Zaken, onder wie het Rijksvastgoedbedrijf valt.

Als het over de beperkte openstelling van het Kroondomein gaat, verwijst hij naar Landbouw. De ontmoeting van Máxima met de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman viel onder de minister van Buitenlandse Zaken.

En als een financiële kwestie wél in zijn portefeuille valt, is zijn antwoord vaak dat het „gewoon vreselijk ingewikkeld” is. Zoals over de meubels die de staat van de Oranjes kocht en waarvoor zij nog steeds geld voor het onderhoud kregen. Rutte komt dan met een uitleg, een belofte tot nóg iets meer transparantie over ‘de B-component’, het geld dat de Koning grondwettelijk krijgt om zijn huis vrijelijk in te richten, en een mededeling als: „In ieder geval weten we nú hoe het zit en vanaf nu kunnen we het bijhouden.” Dat is meestal voor een Kamermeerderheid voldoende.

Jonge prinsessen

Incidenten die groot kúnnen worden, worden vaak snel gesust. Over een foto van de koning en koningin die in Griekenland te weinig afstand hielden, werd in eerste instantie nog gezegd dat het om „een privékwestie” ging, maar binnen 24 uur volgden excuses. De drie prinsessen zijn nog even te jong om een risico-onderwerp te worden voor Rutte.

Al kan daar bij deze begrotingsbehandeling verandering in komen. Voor het eerst komt kroonprinses Amalia in de begroting voor. Vanaf het moment dat ze op 7 december 2021 18 jaar wordt, heeft ze recht op een toelage. Ze zal een jaarlijks inkomen van 296.000 euro en 1.338.000 euro voor personeel en materieel ontvangen.

Maar tot nu toe heeft de premier elke maatschappelijke en parlementaire kritiek op de uitgaven voor de monarchie efficiënt weten af te wimpelen.