PSV stunt met aantrekken Duitse middenvelder Mario Götze

PSV heeft de Duitse middenvelder Mario Götze vastgelegd, die zijn land in 2014 de wereldtitel bezorgde. De 28-jarige Götze komt transfervrij over van Borussia Dortmund en tekent voor twee seizoenen in Eindhoven.

„Er is deze zomer van alles op mijn pad gekomen, maar ik ben een gevoelsmens en kan de keuzes maken die ik wil”, zegt Götze op de website van PSV over zijn verrassende keuze na het aflopen van zijn contract in Dortmund. „Ik ben toe aan een compleet andere uitdaging en die heb ik Eindhoven gevonden.” Volgens de 63-voudig international gaf een reeks prettige gesprekken met PSV-trainer Roger Schmidt de doorslag.

Götze komt uit de jeugdopleiding van Borussia Dortmund en groeide daar sinds zijn debuut in 2009 uit tot Duits international. Tussen 2013 en 2016 speelde hij bij Bayern München, maar daar kon hij de hoge verwachtingen nooit helemaal waarmaken. Zijn terugkeer naar Dortmund eindigde in juni van dit jaar in een afscheid in stilte, na een seizoen waarin hij weinig speelde. Vraag is daarom wel hoe fit de aanvallende middenvelder momenteel is. Götze werd in totaal vijf keer landskampioen in Duitsland.

Hoogtepunt in de carrière van Götze tot nu toe was ongetwijfeld zijn winnende doelpunt voor Duitsland in de verlenging van de WK-finale van 2014 tegen Argentinië. Hij kwam als in invaller in het veld, maar werd door zijn beslissende goal wel uitgeroepen tot man van de wedstrijd.

Technisch manager John de Jong zegt op de website van PSV trots te zijn op het vastleggen van Götze. „Dankzij onze trainer Roger Schmidt is Mario geïnteresseerd geraakt in PSV. Uiteindelijk is hij nu de buitenkans geworden waar we op zijn blijven hopen.”

PSV kondigde op de slotdag van de transferperiode ook de komst aan van de huurlingen Adrian Fein van Bayern München en Marco van Ginkel van Chelsea. Met de drie nieuwe spelers krijgt het dit nieuwe seizoen voorlopig matig opererende middenveld ineens een heel ander gezicht.