‘Paint it Black’ toont de aantrekkingskracht van de kleur zwart

Paint it Black is een beknopte thematische presentatie in het Kröller-Müller Museum van werken uit de eigen collectie. De getoonde werken hebben met elkaar gemeen dat ze zwart zijn. Ze zijn dus niet zwart in de zin van ‘black art’: kunst gemaakt door zwarte mensen. Deze objecten zijn letterlijk zwart gemaakt met verf, krijt of potlood. De titel Paint it Black is geïnspireerd door het nummer van de Rolling Stones uit 1966. Daarmee verwijst de titel ook naar de periode van ontstaan van de gekozen werken, overwegend in de jaren zestig en zeventig.

In het nummer van de Stones heeft het zwart een metaforische betekenis. Het gaat over depressie en het gevoel van leegte na het verlies van een geliefde: „I look inside myself and see my heart is black […] No colors anymore/ I want them to turn black”. Hiermee houdt de vergelijking tussen de kunstwerken en de song dan ook meteen op, want in de kunstwerken wordt het zwart letterlijk, als materie ingezet, als een manier om optische verschijnselen en vormkwesties te onderzoeken. De uitzondering hierop is een grote houtskooltekening van de Amerikaanse kunstenaar Robert Morris uit 1982, Untitled (Firestorm series, no. 10977). De Firestorm Series gaat over bombardementen en nucleaire rampen, en hier heeft het zwart een meer verhalende betekenis. De wilde, expressieve lijnen in deze tekening verbeelden een vuurstorm die door het fragiele houten skelet van een schuur raast.

Peilloos diepzwart

In de geschiedenis van de twintigste-eeuwse kunst is de Amerikaan Ad Reinhardt (1913-1967) de onbetwiste meester van het zwart. Na een periode waarin hij schilderde in een abstract-expressionistische stijl besloot hij in 1953 alleen nog zwarte schilderijen te maken. Aanvankelijk waren er nog donkere tonen van rood, groen en blauw in te onderscheiden, maar vanaf 1960 zijn ze diepzwart en allemaal van een identiek vierkant formaat, vijf bij vijf voet (157,5 x 157,5 centimeter). Reinhardt gebruikte hierbij de kleinst mogelijke hoeveelheid bindmiddel, zodat de verf bijna puur pigment is. Hierdoor ontstond een peilloos diep-zwart vlak, dat alle licht in zich opneemt. Elk doek is langzaam, laag voor laag opgebouwd, waardoor het oppervlak ademt. Soms is er een Grieks kruis in te onderscheiden, zoals ook in Ultimate Painting no. 39 (1960), waar hier en daar donkerblauwe sporen te zien zijn. Zijn schilderijen gaan over „niets”, zei Reinhardt, hij schilderde „de allerlaatste schilderijen, de laatste die je maken kan”.

Rond 1960 was ook Armando (1929 - 2018) gefascineerd door het ‘niets’. In zijn geval was dit in eerste instantie het ‘niets’ van de afwezigheid van het grote, expressieve gebaar van de schilder (waar hij later juist naar terug zou keren). Zijn werk werd eind jaren vijftig steeds radicaler, eerst als lid van de Informele Groep, daarna van de Nulgroep. Hij werkte in die periode óf in monochroom wit óf in monochroom zwart. Het wit hield voor hem de belofte in van een nieuw begin, van een opnieuw beginnen, bij nul. Het egale zwart is – althans bij Armando in die beginperiode – eerder hard en afwerend, zoals bij panelen waar hij dikke zwarte bouten op monteerde, of een zwarte muur behangen met grote autobanden. Zijn kunst was nooit echt conceptueel van aard en al helemaal niet emotieloos.

Dit geldt ook voor de installatie Zwart Water, die het middelpunt is van Paint it Black. Zwart Water werd door Armando gemaakt voor de grote Nultentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum in 1964. Het spiegelende water in een bassin van vier bij zes meter in een verduisterde ruimte lijkt diep en raadselachtig. Voor Armando, zo vertelde hij, was het ‘unheimliche’ karakter van het wateroppervlak van grote schoonheid.

Meest edele kleur

Het zwart is, als kleur, complex, het neemt alle kleuren in zich op. Daarom is het, volgens de Amerikaanse Louise Nevelson (1899-1988), „de meest edele kleur”. Het zwart trekt ook alles gelijk. Dit gebeurt in Nevelsons wandsculpturen, gemaakt van kratjes en spullen die zij op straat vond, zoals het monumentale Sky Cathedral (1959).

Paint it Black, waar ook werk is te zien van Tony Smith, Jo Baer, Richard Serra en Ellsworth Kelly, toont het zwart in steeds andere hoedanigheden. De presentatie tilt een tipje van de sluier op van de bijzonder rijke collectie naoorlogse kunst van het Kröller-Müller Museum.

Tentoonstelling Paint it Black. T/m 28/02/21 in het Kröller-Müller Museum, Otterlo.