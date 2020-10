Ook OPCW vindt novitsjok in bloed Russische oppositieleider Navalny

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) heeft resten van een gif uit de novitsjok-familie gevonden in het bloed van de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. Hiermee bevestigt de in Den Haag gevestigde onafhankelijke waakhond de conclusie van Duitse onderzoekers. Op verzoek van de Duitse regering had de OPCW vorige maand bloedmonsters afgenomen bij Navalny.

De aangetroffen variant is volgens de OPCW zodanig nieuw dat het gif nog niet op de lijst met internationaal verboden middelen staat. Na de vergiftiging van de Russische ex-spion Sergej Skripal in 2018 werden de op dat moment bekende gifgassen uit de novitsjok-familie vorig jaar internationaal verboden. Secretaris-generaal van de OPCW Fernando Arias noemt de uitslag van de test „zeer zorgwekkend”.

Het Kremlin geen kans onbenut om alternatieve theorieën over de aanslag te verspreiden. Dat mag voldoende zijn om het gros van de Russische burgers te overtuigen, in het Westen leidt die tactiek alleen maar tot meer kritiek.

Na een aanslag met het dodelijke zenuwgas raakte Navalny in augustus onwel aan boord van een vliegtuig naar Moskou. Hij werd naar een ziekenhuis in Omsk gebracht en hoewel de Russische autoriteiten hem aanvankelijk niet wilden vrijgeven, werd Navalny na enkele dagen overgebracht naar Duitsland. Daar stelden artsen in september een novitsjok-vergiftiging vast. De oppositieleider, die inmiddels weer bij kennis is, beschuldigt de Russische president Vladimir Poetin van directe betrokkenheid.

De internationale gemeenschap roept naar aanleiding van Navalny’s vergiftiging op tot sancties tegen Rusland, dat vooralsnog elke betrokkenheid ontkent. Novitsjok is tijdens de Koude Oorlog uitgevonden in vergrendelde overheidslaboratoria in de Sovjet-Unie. Algemeen wordt aangenomen dat alleen de Russische overheid er nog over beschikt.

Luister ook deze podcast over Novitsjok: het mysterie rond ‘s werelds gevaarlijkste zenuwgif.