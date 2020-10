Een huis ineen dorp vijftig kilometer boven Monaco is nog net blijven staan na de storm en de modderstromen die het gebied afgelopen weekend teisterden. Op veel plaatsen in het grensgebied van Frankrijk en Italië boven Nice, Monaco en Ventimiglia zijn dorpen afgesloten van de buitenwereld, soms half weggespoeld, maar in elk geval zwaar beschadigd. In het gehele gebied zoeken brandweer en politie naar mogelijk twintig vermisten. Frankrijk meldt vier dodelijke slachtoffers, aan Italiaanse zijde stond het aantal geborgen lichamen maandagavond op drie.

