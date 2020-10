Nobelprijs Natuurkunde voor zwarte gaten

De Nobelprijs voor Natuurkunde is dinsdag toegekend aan Roger Penrose (Verenigd Koninkrijk) en Reinhard Genzel (Duitsland) en Andrea Ghez (VS) voor hun onderzoek aan zwarte gaten. Penrose krijgt de helft van de prijs, Genzel en Ghez delen de andere helft.

Zwarte gaten zijn kosmologische objecten met een oneindig hoge dichtheid geconcentreerd in een oneindig klein volume. De normale wetten van de natuur gaan binnenin het zwarte gat niet meer op. Elk zwart gat wordt omgeven door een bolvormige waarnemingshorizon waar voorbij zelfs licht niet kan ontsnappen. Wat zich binnenin het zwarte gat afspeelt is daarmee per definitie onmeetbaar. Zwarte gaten zijn er ruwweg in twee soorten: de kleine zwarte gaten die ontstaan uit de explosie van een zware ster en reusachtige zwarte gaten die zich bevinden in centra van sterrenstelsels.

Penrose is een wis- en natuurkundige. Samen met Stephen Hawking liet Penrose zien dat instortende zware sterren binnen de algemene relativiteitstheorie kunnen leiden het ontstaan van ‘singulariteiten’ of zwarte gaten. Bij het grote publiek werd Penrose bekend met zijn boek The emperor’s new mind, in 1989.

Ghez en Genzel zijn astronomen. Ze krijgen de prijs voor de bevestiging dat zich in het centrum van onze Melkweg een zwart gat bevindt met een massa van 4 miljoen zonnemassa’s. Ze leidden onafhankelijk van elkaar het bestaan van het zwarte gat af uit meer dan dertig jaar aan observaties van sterrenbewegingen. Ghez deed haar observaties vanuit Keck Observatory op Hawaï, Ghenzel vanuit de Europese Very Large Telescope (VLT) in Chili.

Ghez is de vierde vrouw die de Nobelprijs voor Natuurkunde krijgt. „Ik hoop dat ik andere vrouwen kan inspireren om dit veld in te gaan”, zei Ghez tijdens de bekendmaking.

Vorig jaar slaagde een internationaal consortium onder leiding van de Duitse astrofysicus Heino Falcke van de Radboud Universiteit Nijmegen erin een afbeelding te maken van de waarnemingshorizon van een zwart gat in een ander sterrenstelsel: M87, op 55 miljoen lichtjaar van de Melkweg. Het zwarte gat in ons sterrenstelsel is moeilijker te fotograferen.

