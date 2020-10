Nieuwe maatregelen Italië: mondkapjes op straat verplicht

Mondkapjes worden in heel Italië ook op straat verplicht, en reizigers uit Nederland moeten zich laten testen voordat ze het land in mogen. Dat zijn twee elementen uit een pakket van maatregelen die de Italiaanse regering morgen zal invoeren. Minister van Gezondheid Roberto Speranza wees erop dat er nu in heel het land nieuwe besmettingen worden gemeld. Dinsdagavond werden er 2.465 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Italië vreest dat dit de voorbode is van een tweede golf.

Voor alle afgesloten publieke ruimtes gold al een mondkapjesplicht. In een vijftal regio’s moet sinds een paar dagen ook buiten een mondkapje worden gedragen. Vanaf morgen geldt die verplichting in alle twintig regio’s. Op overtreding staat een boete van 400 euro.

Nederland, België en het Verenigd Koninklijk zijn nu toegevoegd aan het lijstje van landen die volgens Rome een verhoogd risico betekenen. Reizigers uit die landen die Italië in willen, moeten op het vliegveld een sneltest ondergaan of met een test die niet ouder is dan 72 uur, kunnen aantonen dat ze niet positief zijn. Deze regels golden al voor reizigers uit Spanje, Griekenland, Kroatië, Malta, en delen van Frankrijk.

In Lazio, met de hoofdstad Rome, gold buiten al een kapjesplicht. Foto Angelo Carconi/EPA

Dit artikel maakt ook deel uit van ons slowblog: Afgelopen week ruim 27.000 besmettingen in Nederland