Miranda July is een kunstkameleon

Wie Miranda July (geboren als Miranda Jennifer Grossinger) alleen als filmmaker kent en denkt dat haar films schoolvoorbeelden zijn van het soort kunst dat Amerikanen graag ‘weird’ en ‘quirky’ noemen – maf en raar – die moet, als dat naar meer smaakt, snel eens in de rest van haar werk duiken. Want haar films, die zijn nog wel het normaalste en meest aangepaste van wat ze maakt. July (1974) treedt al sinds haar tienerjaren op als acteur, performancekunstenaar en theatermaker. Ze maakte in de jaren negentig deel uit van de ondergrondse ‘riot grrrl’ punkbeweging aan de Amerikaanse Westkust en begon toen haar eerste politiek en feministisch getinte VHS-films te maken. Ondertussen voorzag ze in haar levensonderhoud met baantjes als serveerster, stripper en smaaktester voor Coca-Cola.

Haar eerste grote theatrale multimediaperformance Love Diamond (1998) is karakteristiek voor de vele gedaanteverwisselingen die ze door en voor haar werk ondergaat. In Love Diamond brengt ze allerlei vrouwelijke personages tot leven die commentaar leveren op de vele sociaal-culturele rollen die vrouwen moeten spelen. Het ondervragen van rolpatronen en conventies, en de manier waarop die soms echte intimiteit tussen mensen in de weg staan, vormen ook het hoofdthema in haar drie speelfilms Me and You and Everyone We Know (2005; Speciale Juryprijs in Sundance waar ze haar latere echtgenoot Mike Mills ontmoette, die daar ook debuteerde met zijn speelfilm Thumbsucker; Camera d’Or in Cannes), The Future (2011) en nu Kajillionaire.

Als haar films over intimiteit gaan, dan gaat haar beeldende kunstwerk over interactie. Samen met kunstenaar Harris Fletcher ontwierp ze het online en real live project ‘Learning to Love you More’ (2002-2009), waar duizenden kunstenaars en bezoekers/deelnemers allerlei taakjes en opdrachten uitvoerden. ‘Learning’ is online beëindigd (maar nog wel te bekijken) en tegenwoordig opgenomen in de vaste collectie van het Museum of Modern Art in San Francisco. Maar er bestaan ook tientallen fan-spin-offs die nog steeds doorgaan. Ook de app ‘Somebody’ (2014) borduurde voort op het principe om (elkaar onbekende) mensen via een kunstproject in contact te brengen.

July’s werk wordt vaak als luchtiger en vluchtiger beschouwd dan het bij nadere beschouwing blijkt. Dat heeft ook veel met haar ongrijpbare publieke persona te maken. Het beste voorbeeld daarvan is wel het korte filmpje dat begin deze maand op de website van het Amerikaanse modeblad W Magazine stond. July steekt daarin de draak met het interviewcircus dat er meestal rondom de release van nieuwe films ontstaat. Omdat alles nu door de pandemie via Zoom gaat, besloot ze elke kwartier een nieuwe outfit aan te trekken. Niemand die het wist. Maar dat is het geheim van July: ze volgt haar invallen. En ziet dan wel wat ervan komt.

