Miranda July: ‘Elke familie is een beetje als een sekte’

Een week nadat ik schrijver, performancekunstenaar, artistiek interventionist en filmmaker Miranda July vanuit haar woonplaats Los Angeles aan de telefoon heb gesproken over haar nieuwe film Kajillionaire, vindt er in Californië een aardbeving plaats. Kajillionaire gaat over een familie – vader, moeder, volwassen dochter – die geobsedeerd is door aardbevingen. Met hoop en vrees wachten ze op ‘the big one’.

Ondertussen slaan ze zich al zwendelend door het leven. Kleine oplichterstrucs die heel arbeidsintensief zijn. Van postwissels pikken uit een postkantoortje tot heel veel gedoe met bonnetjes en andere kleine transacties. Ladelichten is voor hen een erezaak. Ze houden er een heleboel ingewikkelde regels op na, alsof ze een spel aan het spelen zijn waarvan de regels steeds veranderen. Maar ondertussen hopen ze op ‘the big one’. Niet die aardbeving, maar de grote slag die ze zullen slaan, tot zij uiteindelijk ook recht hebben op hun stukje van de Amerikaanse droom, en ‘kajillionairs’ zullen zijn, een fantasiewoord voor puissant en onbeschrijflijk rijk. Maar voordat we het daarover gaan hebben, toch maar eerst even die aardbevingen. July verwerkt in al haar werk persoonlijke elementen die ze tot in het absurde doorvoert. Dus wat heeft zij met aardbevingen?

„Als je opgroeit in Californië, zoals ik”, zegt ze, „dan zijn aardbevingen een reële angst. En tegelijkertijd heel abstract en paradoxaal. Want als we echt bang zouden zijn voor aardbevingen, dan zouden we hier al lang niet meer wonen. Het is een lakmoesproef voor hoe bang we echt zijn. En een symbool voor hoe de meeste mensen op een vulkaan kunnen wonen die op het punt van uitbarsten staat en net doen alsof er niets aan de hand is. En dat zegt ook wel weer iets over hoe je kop in het zand steken ook een vorm van overleven kan zijn.”

Maar zonder ooit écht aan het leven deel te nemen. Want daar gaat uw film ook over. Hoe dochter Old Dolio zich moet losmaken van het gesloten symbiotische wereldje van haar ouders.

„Precies! Als Robert, de vader, gespeeld door Richard Jenkins, het heeft over ‘skimmen’ als erecode, dan is dat niet alleen kritiek op het kapitalisme, maar zegt hij tegelijkertijd ook iets over hoe skimmen – niet alleen in de vorm van chequefraude, maar ook als manier om het leven af te romen – verhoedt dat je je ooit echt met iets moet verbinden. Er zit ook een morele superioriteit in, die momenteel in de Verenigde Staten echt een ding is. De outsider had cultureel altijd een zekere waardigheid, maar lijkt tegenwoordig een gedegenereerd begrip voor mensen die in samenzweringstheorieën geloven. Ik verbaas me altijd over mensen die dingen doen die eigenlijk contra-intuïtief zijn, of zelfs contraproductief voor hun eigenbelang.”

Hoe is uw denken over outsiders zoals de familie in ‘Kajillionaire’ veranderd in de vijf jaar dat u af en aan aan het scenario heeft gewerkt, én zelf een gezin heeft gesticht?

„Ik ben zelf een kind van de ‘tegencultuur’, opgegroeid in Berkeley, in een vrije en intellectuele omgeving, waar mensen geïnteresseerd waren in kunst, literatuur, spiritualiteit. Die generatie, van de hippies en alternatievelingen, kan nu soms heel rigide zijn. Dit is de eerste film die ik heb gemaakt als zowel een dochter als een moeder. Dat heeft me wel een andere blik gegeven op wat het betekent een dochter te zijn. En ik realiseer me dat er altijd een vorm van ‘verraad’ plaatsvindt tussen de generaties. Voor mij is een outsider daarom ook niet per se iemand die zich helemaal radicaal buiten het systeem plaatst. Daarom is een personage als Melanie voor mij ook heel belangrijk in de film. Zij kruist het pad van de familie, wil deelgenoot zijn van de zwendeltjes van de familie, maar dwingt hen ook uit hun comfortzone, en is daarin misschien wel veel meer vrijgevochten dan zij. Aan de buitenkant lijkt ze een veel conventioneler leven te leiden, maar als persoon is ze iemand die misschien wel veel meer openstaat voor alternatieve samenlevingsvormen.”

In hoeverre is elke familie, elke samenlevingsvorm ook een samenzwering? En schuilt daarin ook kritiek op het Amerika van nu?

„Op een bepaalde manier is verhalen verzinnen de beste vorm van zwendel die er is. Hoe meer je je als kunstenaar ontwikkelt, hoe meer je contract met het leven zich verdiept. Dus op een bepaalde manier ben ik als kunstenaar ook meer sociaal-geëngageerd geworden. Een sleutelscène van de film is als de familie ‘net doet alsof’ ze een familie zijn. Er zit iets ritualistisch in de manier waarop mensen een gezin of een samenleving in stand houden. En ja, dat heeft iets van een samenzwering. Elke familie is een beetje als een sekte. Daarmee wil ik ook op een heel stille en bescheiden manier zeggen dat kunst, het kunstmatige, de truc om iemand iets te doen geloven, echte consequenties kan hebben. Het is niet waardenvrij. De manier waarop de ‘alternatieve werkelijkheden’ via realityshows onze werkelijkheid zijn ingeslopen, die macht van ‘fake’ heeft uiteindelijk geleid tot een wereld waarin mensen als Trump president kunnen zijn. Dat is de ultieme zwendel.”

