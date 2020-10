De zoon van Antonie Kamerling op zoek naar zijn vader

‘Is dit echt wat je wil? Alles open gooien?”, had de moeder van Merlijn Kamerling bezorgd gevraagd toen hij had verteld zich te gaan verdiepen in zijn vader. Tien jaar lang had hij zich afgesloten voor de nagedachtenis van de in 2010 overleden Antonie. „Als mensen mij zagen, zagen ze mijn vader – en dat wilde ik niet.” Uiteindelijk liep hij vast, „blowend op de bank”, vertelde moeder Isa Hoes in De vooravond. Daarop besloot Merlijn Kamerling het radicaal aan te pakken. Vorige maand publiceerde hij het boek Nu ik je zie en maandag zond Net5 de documentaire Merlijn en Antonie: 10 jaar later uit.

De openheid waarmee de 21 jaar jonge Merlijn Kamerling op zoek gaat naar zijn vader maakt indruk. Er zitten sterke momenten in de film, zoals een bezoek aan de dj’s Gerard Ekdom en Michiel Veenstra. Enkele maanden voor zijn zelfmoord kwam Antonie Kamerling in hun programma zijn succesnummer Toen ik je zag vertolken. De pret klotste tegen de studiowanden.

Met zijn fatale depressie in het achterhoofd is het al moeilijk kijken naar een uitgelaten Antonie Kamerling, maar in dit radio-optreden gebeurde nog iets. Plotseling vroeg Kamerling aan de lachende, gierende en brullende dj’s: „Zijn jullie me aan het uitlachen?” Natuurlijk niet, riepen Ekdom en Veenstra terug. Pas nu horen ze van de zoon dat de vraag geen grapje was, maar bittere ernst. Het illustreert de tragiek van de Bekende Nederlander Kamerling, een man die in een intensief openbaar leven een masker van levenslust droeg. Maar op het moment dat hij dat masker even liet zakken, dacht zijn omgeving dat hij een geintje maakte.

Zo zitten er meer mooie scènes in Merlijn en Antonie, bijvoorbeeld een gesprek met Kamerlings favoriete fotograaf Mark Uyl. Die kon aan de houding waarmee de ster kwam aanlopen al zien of het „weer zo’n dag” zou worden – eentje waarop Kamerling diep in de put zat en zich nergens toe kon zetten. Twee weken voor de zelfmoord van de acteur maakte Uyl de laatste foto’s, in een onooglijke steeg waar nu een vuilcontainer staat. „Zijn ogen stonden dood, hij was totaal niet aanwezig.” Wanneer Merlijn Kamerling uitgerekend in dat steegje een afdruk van de foto krijgt, kan hij er bijna niet naar kijken.

Vaak zoeken de regisseurs Matthijs Kleijn en Dibbes Verbeek erg opzichtig naar de tranen van hun hoofdpersoon en de mensen die hij ontmoet. Zo vindt een gesprek met Lola Brood plaats voor het Hilton Hotel, waar haar vader Herman in 2001 vanaf sprong.

Het effectbejag neemt groteske vormen aan in een scène bij de Amsterdamse begraafplaats Zorgvlied. Kamerling loopt er naar buiten na een bezoek aan het graf van zijn vader, waarna hij bij de poort ineens diens imposante oude Cadillac ziet staan. Verrassing! Het is ook het moment waarop je je realiseert dat dit meer een film mét dan ván Merlijn Kamerling is. Hij stapt een markt op met een foto van zijn vader om mensen te vragen of ze hem kennen (iedereen), te informeren naar hun eerste associatie (GTST, All Stars, „zelfmoord”) en dan te vertellen dat hij Antonies zoon is. Vooral dat laatste levert een paar zeer ongemakkelijke situaties op.

Terwijl het verhaal genoeg drama heeft van zichzelf. De enige keer dat Kamerling het écht te kwaad krijgt, is niet in een van de opzichtig geënsceneerde situaties, maar in een gesprek op straat in Venetië. Daarin vraagt hij zijn zes jaar jongere zus naar háár verdriet. En is zij degene die hem vervolgens moet troosten. De persoonlijke zoektocht van Merlijn Kamerling had filmmakers verdiend die meer aan het toeval over durven laten.