Massale protesten tegen uitslag verkiezingen Kirgizië

In de Kirgizische hoofdstad Bisjkek zijn op maandag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van zondag. Dat schrijft persbureau Reuters. Toen een groep demonstranten het regeringsgebouw bestormde, zette de in groten getale aanwezige oproerpolitie traangas en waterkanonnen in om de menigte uiteen te drijven. Er zouden tientallen mensen gewond zijn geraakt door het ingrijpen van de autoriteiten.

Nadat oppositiepartijen hadden opgeroepen tot een protest tegen de verkiezingsuitslag trokken duizenden supporters naar het centrale plein van de hoofdstad van het Centraal-Aziatische land. Die betoging liep al snel uit op confrontatie met de oproerpolitie toen een groep demonstranten naar het regeringsgebouw trok. Op sociale media gaan beelden rond van demonstranten die zich in de zaal van het parlement bevinden.

Volgens de eerste uitslagen hebben twee politieke partijen, de Birimdik-partij en Mekenim Kirgizië, samen vijftig procent van de stemmen gehaald. Slechts drie andere partijen haalden de kiesdrempel van zeven procent, terwijl elf andere partijen die meededen aan de verkiezingen stemmen tekortkwamen om zetels in het Kirgizische parlement te bemachtigen.

Oppositiepartijen eisen nieuwe verkiezingen

Deze oppositiepartijen beschuldigen de twee winnende partijen van stemfraude, iets wat werd onderschreven door onafhankelijke waarnemers. De verliezende partijen hebben zich verenigd in een coördinatieraad en eisen dat de uitslag ongeldig wordt verklaard en dat er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

„We zijn allemaal getuige geweest van een ware wetteloosheid tijdens de verkiezingscampagne en de verkiezingsdag gisteren”, zei Klara Sooronkulova van de Reforma oppositiepartij volgens persbureau AP. „Druk op de kiezers, intimidatie van de kiezers, omkoping”. Om de politieke crisis in te dammen heeft de Kirgizische president Sooronbai Jeenbekov op dinsdag een vergadering belegd met de leiders van alle politieke partijen.

Het zou niet de eerste keer zijn dat er in Kirgizië verkiezingsfraude wordt gepleegd. In 2005 gingen duizenden Kirgiziërs wekenlang de straat op om te protesteren tegen fraude bij de parlementsverkiezingen, wat leidde tot het aftreden van toenmalig president Askar Akajev.