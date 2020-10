Marechaussee schiet gewapende man neer op Schiphol

Een man heeft maandagavond marechaussees op luchthaven Schiphol belaagd met een mes. De man reageerde volgens de Koninklijke Marechaussee niet op de „herhaaldelijke oproep” om het mes neer leggen en is daarop in zijn been geschoten en gearresteerd, meldt de militaire dienst dinsdagochtend. Volgens een woordvoerder ging het om „een mes van enkele tientallen centimeters”.

Het incident gebeurde in de vertrekhal van het vliegveld. De marechaussees waren afgekomen op een melding dat iemand met een „groot mes” in de vertrekhal liep. Wat zijn motief was, werd niet gelijk duidelijk. Toen hij niet reageerde op de oproep, volgde het schot en was de situatie volgens de dienst „onder controle”. Daarop is de verdachte afgevoerd met een ambulance naar een ziekenhuis. Niet veel later is een tweede mannelijke verdachte aangehouden omdat hij samen met de man was gezien op camerabeelden. Ook over zijn identiteit is niets naar buiten gebracht.

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar het motief en de achtergrond van de verdachte. De verwachting is dat de twee verdachte mannen dinsdagochtend verhoord kunnen worden en dat in de loop van dinsdag meer informatie naar buiten wordt gebracht over het incident.