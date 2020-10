Kamer eist hardere opstelling jegens Russisch gasproject

De Tweede Kamer wil dat Nederland zich veel harder opstelt met betrekking tot het Russisch-Duitse energieproject Nord Stream II. In een dinsdag breed aangenomen motie, vorige week nog ontraden door minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken, VVD) wordt het kabinet opgeroepen tot een andere koers.

Over de pijplijn van het Russische Gazprom woedt al jaren een felle discussie, net als over voorganger Nord Stream I. Het kabinet ziet het als een zuiver zakelijk project, Shell heeft er miljoenen in geïnvesteerd. Maar critici, waaronder nu dus een Kamermeerderheid, zien er een geopolitiek instrument in. De omleiding via de Oostzee heeft transitlanden van weleer, zoals Oekraïne, kwetsbaarder gemaakt voor Russische druk.

Europese gasrichtlijn

Sinds kort valt de gaspijp onder de zogenoemde Europese gasrichtlijn. Die dwingt eigenaar Gazprom om Nord Stream II op te splitsen in een transport- en productiepoot, transparanter te werken en derden toegang te geven. Gazprom ijvert nu bij de Europese Commissie voor een ontheffing. De Kamermotie roept het kabinet juist op om in Berlijn en Brussel aan te dringen op „zo strikt mogelijke” toepassing van de regels. „We zeggen tegen het kabinet: knijp niet langer een oogje dicht”, zegt de initiatiefnemer van de motie, het GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik. Regeringspartij VVD stemde tegen de motie, coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie vóór.

Het kabinet worstelt met zijn ‘Ruslandstrategie’. Het neerhalen van MH17, de annexatie van de Krim en de reeks vergiftigingen van dissidenten leidden tot Europese sancties, maar Nord Stream II bleef grotendeels buiten schot. Minister Blok zei vorige week nog dat de vraag naar gas voorlopig groot zal blijven, zeker nu ook de Groningse gaswinning wordt afgebouwd. Dat gaat niet „allemaal uit Noorwegen” komen, aldus de minister.

Iets ondernemen richting Rusland

Maar volgens Van Ojik is het tijd om „iets wat pijn doet” te ondernemen richting Rusland. Ook in Duitse regeringskringen groeit de kritiek op het project. Het is de tweede keer dat Van Ojik een motie over Nord Stream langs de Kamer krijgt. Na die uit 2018 gaf het kabinet zijn verzet op tegen de strenge regels uit de Europese gasrichtlijn.

De Kamer nam dinsdag ook twee moties aan waarin wordt opgeroepen om de visa-vereisten en -kosten voor onder meer journalisten, wetenschappers en kunstenaars te verlagen en Europees meer studiebeurzen beschikbaar te stellen voor Russische studenten. Indiener Sjoerd Sjoerdsma (D66) wil dat Nederland meer contact zoekt met ‘gewone’ Russen, nu de dialoog met de Russische regering nauwelijks resultaat lijkt op te leveren.