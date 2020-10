‘Kajillionaire’: het kerngezin voor een nare lachspiegel

Als filmmaker wordt kunstenaar Miranda July soms in één adem genoemd met Wes Anderson, Michel Gondry of Noah Baumbach. Ze zou ‘quirky’ en ‘twee’ zijn; excentriek en schattig op een bestudeerd kinderlijke, navelstarende wijze. In haar vorige twee speelfilms versterkten July’s krullenkop en grote, argeloze ogen die sfeer van quasi-onschuld. Ditmaal blijft ze achter de camera; misschien ervaar je Kajillionaire mede daardoor als relatief bitter en duister. Of misschien is dat gewoon een teken des tijds.

Voorop gesteld: Miranda July’s hoogst persoonlijke mix van alledaagse knulligheid, magie en kunst is niet aan iedereen besteed. Ging haar speelfilmdebuut You, Me and Everyone We Know (2005) over contact en miscommunicatie en The Future (2011) over vastlopende relaties en aspiraties, in Kajillionaire zet Miranda July – zelf inmiddels 46 jaar en moeder – het Amerikaanse kerngezin voor haar lachspiegel.

Kajillionaire biedt een absurde variant op het zwendelgezin dat we kennen uit Gouden Palm-winnaars als Shoplifters en Parasite. Ratjes die op de vuilnisbelt van de consumptiemaatschappij hun kostje bijeen scharrelen, maar in dit geval zonder warmte of solidariteit. Dochter Old Dolio – met vet haar, trainingspak en norse pose vertolkt door Evan Rachel Wood – is opgegroeid zonder affectie of zelfs fysiek contact. Dat zou zij als hypocriet hebben ervaren omdat wij het toch niet menen, leggen haar ouders Theresa (Debra Winger) en Robert (Richard Jenkins) uit. Dit gezin is een transactie: de buit gaat altijd in drieën.

Het trio woon in een opslag voor oud kantoormeubilair. De belendende fabriek Bubbles Inc. perst roze schuim door de muren, maar eist toch een forse huur die ze via slinkse trucs ontlopen. Dat past bij hun levensstijl, hun vermoeiende, vreugdeloze jacht op ‘opportunity’: coupons, samples, voordeeltjes, lotingen, diefstal, zwendel. Altijd alert voor ‘the big one’, het buitenkansje dat je tot ‘kajillionaire’ maakt. Al heeft ‘the big one’ in Californië ook een apocalyptische lading: de grote aardbeving die alles wegvaagt.

Lees ook een interview met Miranda July over ‘Kajillionaire’: ‘Elke familie is een beetje als een sekte’

Het evenwicht in het gezin raakt danig verstoord als men in het vliegtuig naar New York – tijdens een bagagezwendel – de open, vrolijke Melanie (Gina Rodriguez) ontmoet. Zij raakt om onduidelijke redenen gefascineerd door hun naargeestige levensstijl en helpt met het stelen van een enorm bubbelbad en het oplichten van bejaarden, die daar soms op perverse wijze troost uit putten.

Kajillionaire biedt via vervreemdende sketches een zwartgallige kijk op de leegte onder Amerika’s utopische materialisme, en is bij vlagen erg grappig. Miranda July blijkt nog steeds ‘quirky’, maar niet zozeer ‘twee’. Dit gezin is zoet noch schattig, het ‘land of opportunity’ blijkt een uit het lood geslagen, benauwende tredmolen. Toch biedt July opnieuw een hopeloos soort hoop. Wezenlijk contact, ware liefde, het goede leven: wie stopt dat soort abstracties na te jagen vindt niet zozeer geluk, ook al zo’n abstractie. Maar misschien een beetje gemoedsrust.

Arthouse Kajillionaire Regie: Miranda July. Met: Evan Rachel Wood, Richard Jenkins, Debra Winger. In: 31 bioscopen ●●●●●

NRC Film De nieuwste recensies en de beste filmstukken van NRC Inschrijven