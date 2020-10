IMF: wereldeconomie krimpt minder dan eerder geraamd

De wereldeconomie staat er minder slecht voor dan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) enkele maanden geleden voorspelde. Dat heeft topvrouw Kristalina Georgieva dinsdag bekendgemaakt. Het IMF verwacht dat de globale economie dit jaar iets minder zal krimpen dan in juni in prognoses werd voorspeld. De prognoses worden daarom bijgesteld; volgende week zullen deze gepubliceerd worden.

Afgelopen juni voorspelde het IMF dat het wereldwijde bbp dit jaar met 4,9 procent zou krimpen. Dat zou de grootste afname zijn sinds de economische crisis in de jaren dertig van de vorige eeuw. De verwachting was eerder dat de wereldeconomie in 2021 weer met 5,4 procent zou herstellen. De voorspellingen waren nog negatiever dan een IMF-raming uit april.

Volgens Georgieva is er nu aanleiding om iets minder negatief gestemd te zijn. Dankzij de miljarden euro’s die overheden hebben uitgetrokken voor steunpakketten kunnen „geavanceerde economieën” zoals die van de Verenigde Staten en de eurolanden „de ernstigste schade voorkomen en met herstel beginnen”. Ook de Chinese economie vertoont sneller herstel dan eerder verwacht.

De situatie voor armere landen is zorgelijker, aldus Georgieva. Opkomende economieën en landen met lage inkomens hebben doorgaans zwakkere zorgsystemen, hogere schulden en zijn vaak afhankelijk van sectoren die zwaar getroffen worden door de pandemie zoals toerisme. „In deze landen zijn de schokken zo diep dat we het risico lopen dat een ‘verloren generatie’ ontstaat.” Georgieva roept rijkere landen op meer schuldhulp te verlenen om deze landen te helpen.