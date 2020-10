‘Honderd keer erger dan het ooit is geweest’

Aan gevechten zijn de inwoners van de Armeense enclave in Azerbeidzjan gewend. Dat is de afgelopen 26 jaar vaker gebeurd, maar de schaal van de gevechten van de laatste dagen kwam ook voor hen als een schok. Er vielen honderden doden, er werden raketten afgeschoten en beide zijden beschuldigen elkaar van het gebruik van clusterbommen.

„Het is honderd keer erger dan het ooit geweest is”, vertelt Karen Ohanjanyan (64), een mensenrechtenactivist, telefonisch vanuit de hoofdplaats Stepanakert. „Overal om ons heen wordt gevochten. Dit is een zware tijd voor ons land.”

Ohanjanyan, een Armeniër die is geboren en getogen in Nagorno-Karabach maar computerkunde studeerde in de Armeense hoofdstad Jerevan, vertelt dat er vorige week „tien- tot vijftienduizend” vrijwilligers naar Nagorno-Karabach zijn gekomen om mee te vechten. Harde cijfers ontbreken, maar diverse internationale media melden dat er enige duizenden militaire vrijwilligers zijn overgekomen uit Armenië en andere landen.

„Ze komen van overal. Jonge mannen, maar ook veteranen die hebben deelgenomen aan de oorlog met Azerbeidzjan in de jaren negentig”, aldus Ohanjanyan. Hij zegt dat hij „zeer ontroerd” was toen hij enkele dagen terug in Stepanakert een bekende professor van de universiteit in Jerevan tegen het lijf liep, die was gekleed in militair uniform. „Deze man is zestig jaar oud. Hij vertelde mij dat hij niet anders kon dan meevechten: hij wilde Artsach helpen.” De ‘Republiek Artsach’ is de formele naam van Nagorno-Karabach.

Decennialang betwist

Het bergachtige maar vruchtbare gebied wordt al decennialang betwist door beide landen. Nagorno-Karabach behoort tot het grondgebied van Azerbeidzjan, maar van oudsher zijn de meeste bewoners er Armeens.

Begin 1988, toen de twee landen nog deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, kwamen de etnische Armeniërs in opstand: zij eisten aansluiting van Nagorno-Karabach bij Armenië. Dit vormde het startschot van jaren van bloedig etnisch geweld, dat na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie uitmondde in een oorlog tussen beide landen. Toen in 1994 een wapenstilstand werd gesloten, viel Nagorno-Karabach in Armeense handen. Vele duizenden Azeri’s uit het berggebied vluchtten naar Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Daar waren eerder al grote aantallen etnische Armeniërs verjaagd.

Ohanjanyan was zelf nauw betrokken bij de eerste rebellie tegen Moskou in 1988, maar besefte al snel dat er voor verzoening met de Azeri’s internationale steun nodig was. Begin jaren negentig richtte hij in Stepanakert een lokaal Helsinki Comité op en legde contacten met gematigde groepen in Azerbeidzjan en internationale mensenrechtenorganisaties, zoals in Nederland het IKV en Free Press Unlimited.

Sinds de gevechten in de enclave vorige week losbrandden, zijn veel internationale media toegestroomd. In Ohanjanyans huis in Stepanakert bivakkeert nu een vijftiental journalisten uit onder meer Tsjechië, Rusland en Brazilië. Die kunnen weinig uitrichten, want door de voortdurende beschietingen zit de bevolking vooral in de schuilkelders. Niemand kan de stad uit om naar het front te gaan.

Zondag nam Ohanjanyan een groep journalisten mee naar een plaatselijk ziekenhuis, en daar bleek hoe hevig er wordt gevochten. „We brachten vijf uur door in een hospitaal om met artsen te praten en in die tijd werd een twintigtal gewonde soldaten binnengebracht. Vooral in het noorden en zuiden van de enclave wordt hevig gevochten.”

De ziekenhuizen in Stepanakert worden nu vooral bemand door artsen en verpleegkundigen die zijn overgekomen vanuit Jerevan. Maar er stromen ook mensen toe uit de Armeense diaspora uit onder meer Rusland, Frankrijk en de VS. „We zagen ook een Amerikaanse dokter van Armeense afkomst.”

Niet erkend

In Stepanakert zetelt een heus parlement en er zijn ook ministers. Ohanjanyan kent alle bestuurders persoonlijk, zo klein is de gemeenschap. „Ik kom ze dagelijks tegen.”

Het grote probleem van het ministaatje is dat het door geen enkele VN-lidstaat wordt erkend. Zelfs niet door Armenië, al biedt Jerevan wel de middelen om de 140.000 inwoners militair en economisch te ondersteunen.

Behalve in de landbouw en in het leger – er zijn zo’n 17.000 soldaten permanent gelegerd, onder wie enkele duizenden militairen uit de enclave zelf – is er weinig werk. De regering probeert het voor gezinnen aantrekkelijk te maken zich in de enclave te vestigen via extra kinderbijslag. Maar veel jongeren trekken weg naar Jerevan, voor studie of werk.

Door de politieke patstelling waarin Nagorno-Karabach nu al 26 jaar verkeert – deel uitmaken van Azerbeidzjan is ondenkbaar, aansluiting bij Armenië onhaalbaar, en erkenning als aparte staat internationaal onwenselijk – is het een gekooid gebied zonder toekomst.

Nationalistische sentimenten

Toch laaien de nationalistische sentimenten hoog op nu de enclave direct wordt bedreigd. „Armenië kan niet anders dan vechten voor Nagorno-Karabach. Twee van de presidenten die we sinds de jaren negentig hebben gehad, zijn in Stepanakert geboren”, zegt Ohanjanyan. „Beiden waren hardline nationalist, en vochten mee in de oorlog tegen Azerbeidzjan. Dit gebied is belangrijk voor ons volk.”

Ondanks zijn werk als mensenrechtenactivist kan ook Ohanjanyan zelf zich niet onttrekken aan nationalistische gevoelens nu zijn geboortestreek onder vuur ligt. „Wat er nu gebeurt, is terroristische agressie van Azerbeidzjan, en vooral Turkije, dat hen militair steunt. Wanneer gaat de internationale gemeenschap actie ondernemen? Wij willen vrede. Want deze oorlog doet pijn.”

De strijdkrachten van Azerbeidzjan hebben volgens de Armeense regering ook maandag weer talrijke raketten afgeschoten op doelen in Stepanakert, de hoofdplaats van de Armeense enclave Nagorno-Karabach in Azerbeidzjan. De stad werd ook dit weekend al aangevallen met mortieren en drones. De bevolking zou deels niet langer over elektriciteit en stromend water beschikken. Op hun beurt beschuldigde Azerbeidzjan de Armeniërs ervan enkele Azeri steden onder vuur te hebben genomen, waaronder Ganja, de tweede stad van het land. Ook zondag werd die stad al bestookt, waarbij een luchthaven en burgerdoelen zouden zijn getroffen. Al ruim een week wordt er nu gevochten tussen Armenië en Azerbeidzjan om Nagorno-Karabach. Aan beide kanten heeft de strijd al zeker tweehonderd doden geëist en honderden gewonden. Bij gebrek aan neutrale waarnemers is het lastig hoogte te krijgen van de strijd. Inmiddels hebben beide landen reservisten opgeroepen en dreigt het conflict uit te lopen op een all-out oorlog. Ilham Alijev, de president van Azerbeidzjan, dreigde zondag met een directe aanval op Armenië als het geen tijdschema opstelt voor terugtrekking uit Nagorno-Karabach. Iran, dat aan zowel Armenië als Azerbeidzjan grenst en zelf ook een substantiële minderheid van Azeri’s kent, liet maandag weten dat het aan een vredesplan werkt.