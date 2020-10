Gynaecoloog in Zwolle verwekte zeker 17 donorkinderen met eigen sperma

De inmiddels overleden gynaecoloog Jan Wildschut van het fertiliteitscentrum in Zwolle heeft in de jaren tachtig en negentig zelf sperma gedoneerd en gebruikt voor inseminaties zonder dat wensouders dat wisten. Zo zijn naast de wettige kinderen van Wildschut zeker zeventien donorkinderen verwekt. Dat melden het Zwolse ziekenhuis Isala en Fiom, het instituut dat afstammingsvragen behandelt, dinsdag in een gezamenlijk verklaring.

De oud-gynaecoloog hield zich van 1981 tot 1993 bezig met kunstmatige inseminatie met donorzaad in het toenmalige Sophia ziekenhuis in Zwolle. De zaak kwam aan het licht na matches in verschillende internationale DNA-databanken. Het Zwolse ziekenhuis is eind 2019 benaderd door de ouders van een van de donorkinderen van Wildschut. Vervolgens is ook een DNA-test met één van de wettige kinderen van de oud-gynaecoloog gedaan en is gewerkt aan een zogeheten virtueel donorprofiel van Wildschut in de KID-DNA-databank van Fiom. Daarmee kan achterhaald worden of mogelijk nog meer donorkinderen verwant zijn aan Wildschut, zonder dat het DNA-materiaal van hemzelf in de databank staat.

Het Isala ziekenhuis heeft samen met het Fiom een loket geopend voor donorkinderen en ouders van wie de inseminatie in de periode van 1981 tot en met 1993 heeft plaatsgevonden in het voormalige Sophia ziekenhuis. Ook heeft het ziekenhuis eind 2019 de Inspectie voor de Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) ingelicht. De IGJ heeft daarbij volgens het ziekenhuis aangegeven geen onderzoek te starten, omdat de zaak zich afspeelde in een tijd waarin geen wet- en regelgeving voor fertiliteitsbehandelingen bestond.

Het ziekenhuis prijst de manier waarop de familie van de gynaecoloog en de donorkinderen omgaan met de kwestie en veroordeelt het handelen van Wildschut nadrukkelijk. „Moreel gezien vindt Isala het onacceptabel dat een gynaecoloog-fertiliteitsarts, behandelaar én spermadonor is geweest in het eigen ziekenhuis”, schrijft het Isala ziekenhuis dinsdag.

De kinderen van Karbaat

De zaak doet denken aan die rond Jan Karbaat, de in april 2017 overleden directeur van een voormalige spermabank in Nijmegen. In 2017 werd al bekend dat hij zo goed als zeker negentien kinderen had verwekt door anonieme spermadonatie.

In april 2019 bleek Karbaat de vader van alle 49 donorkinderen die meededen aan een DNA-verwantschapsonderzoek. Dat aantal liep in juli 2019 op tot zeker 53 kinderen.