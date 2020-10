Grotere rol Kamer bij corona-aanpak

Een spoedwet is het eigenlijk niet meer te noemen. Ruim vijf maanden geleden werd duidelijk dat het kabinet aan een speciale wet werkte om de maatregelen tegen het coronavirus een stevigere juridische basis te geven. De wet moest met spoed behandeld worden en het liefste nog voor de zomer ingaan, hoopte het kabinet. Dat zal nu bij het intreden van de winter worden.

Na maanden van kritiek van juristen en Kamerleden, van aanpassingen en uitwerkingen, debatteert de Tweede Kamer woensdag en donderdag over de wet. Als de Kamer instemt en later dit najaar ook de Eerste Kamer, gaat de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ waarschijnlijk op 1 december in.

Tot nu toe ging het steeds zo: het kabinet besluit, op basis van adviezen van het RIVM en het OMT, om maatregelen te nemen. Het geeft vervolgens een aanwijzing aan de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s met een model-noodverordening. Die onderhandelen dan nog met het kabinet over de precieze uitwerking en vaardigen uiteindelijk, geregeld met wat regionale verschillen, de noodverordening uit. Vanaf dan gelden de coronamaatregelen pas écht.

Vrijheidsbeperking

Maar omdat die maatregelen soms grondrechtelijke vrijheden beperken, zoals bij regels rondom het aantal mensen dat thuis mag samenkomen, voldoen de noodverordeningen volgens onder meer de Raad van State niet. Die verordeningen zijn eigenlijk bedoeld voor acute, lokale crises, zoals een demonstratie die uit de hand dreigt te lopen. Niet om maandenlang een nieuwe juridische werkelijkheid vast te leggen. Grondrechten mogen immers alleen per wet worden ingeperkt. De coronawet moet die problemen oplossen.

Veel hangt daarbij af van de specifieke invulling door het kabinet. De wet hanteert ‘open normen’ die verder ingevuld moeten gaan worden, zoals de ‘veilige afstand’ en het verbod op groepsvorming. Wat die afstand is en hoe groot een groep wél mag, zal per ministeriële regeling worden vastgelegd.

En precies daarop is sinds het indienen van de wet veel kritiek gekomen. Want krijgt de minister daarmee niet te veel macht? Ministeriële regelingen hoeven normaliter niet door het parlement, het is een uitwerking van een al vastgestelde wet. In de zomer leek de coronawet daarom te gaan stranden, omdat veel partijen vreesden dat ze – net als bij de huidige noodverordeningen – buitenspel kwamen.

De Kamer zal de wet deze week daarom amenderen, waardoor ook de ministeriële regelingen langs het parlement moeten. De Kamer krijgt een bekrachtigingsrecht. Vóóraf als het kan, achteraf als het moet. Want van sommige maatregelen zal de nood voor het kabinet te hoog zijn om debat en instemming van de Kamer af te wachten – zoals toen op 15 maart het kabinet om half zes aankondigde dat een half uur later de horeca dicht moest.

In dat soort gevallen zal deze week een amendement ingediend worden voor instemming achteraf: binnen een week na instelling van een maatregel kan de Kamer besluiten erover te willen debatteren en stemmen.

Door die wijzigingen is het zeker dat de coronawet het deze week zal halen. De amendementen zijn het resultaat van onderhandelingen de afgelopen weken tussen de vier coalitiepartijen en oppositiepartijen GroenLinks, PvdA, SGP en 50Plus – samen een overgrote meerderheid.

De partijen waren kritisch over het wetsvoorstel, maar vinden ook dat de huidige situatie van noodverordeningen juridisch niet volstaat. Daarop hebben ze al helemaal geen inspraak.

