Gitarist Eddie van Halen (65) overleden

Gitarist Eddie van Halen van de band Van Halen is dinsdagochtend in Santa Monica, Californië overleden. Dat heeft zijn zoon Wolf dinsdagavond bekendgemaakt via Twitter. Edward Lodewijk van Halen werd geboren in Amsterdam, maar verhuisde met zijn gezin op achtjarige leeftijd naar de Verenigde Staten. De gitarist leed al geruime tijd aan keelkanker. Hij werd 65 jaar.

Eddie van Halen en zijn broer Alex richtten in 1972 de legendarische hardrockband op die hun achternaam droeg en vooral in de jaren tachtig wereldwijd razend succesvol was. Eddie van Halen bespeelde de leadgitaar en schreef de meeste teksten, Alex van Halen was drummer. Verreweg hun grootste hit was Jump. Het album waar het op verscheen, 1984, werd in datzelfde jaar alleen al in de Verenigde Staten 17 miljoen keer verkocht. Andere hits waren Runnin’ With the Devil, Hot for Teacher en Panama.

Van Halen is door de jaren heen vaak van bezetting gewisseld. Zo werd zanger David Lee Roth werd in 1985 vervangen door Sammy Hagar, om in 1996 weer terug te keren bij de band. De broers Van Halen zijn door de jaren heen samen blijven spelen. Eddie van Halen werd in 2007 opgenomen in de Amerikaanse Rock & Roll Hall of Fame. In 2012 kozen lezers van het blad Guitar World hem tot beste gitarist ter wereld, voor Jimi Hendrix, Joe Satriani en Brian May.