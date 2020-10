Geestesziek? Boeien en bidden voor de bezetene

Op zondagen na de dienst vraagt Alfred Kumi altijd even de aandacht van zijn Ghanese kerkgenoten. „Als jullie familieleden hebben die wat stiller zijn of zich plots anders gedragen, weet dan dat ze mentale problemen kunnen hebben.” Dan het moeilijke deel: „Dit is niet het werk van Satan! Het is een conditie die alle mensen kunnen ontwikkelen. Een behandeling bij een psychiater kan ze er weer bovenop helpen. Als jullie vragen hebben, mogen jullie mij altijd bellen.”

In twee minuten tijd probeert de dertigjarige Kumi stigma’s te bestrijden die veel ouder zijn dan hij. Als student verpleegkunde leerde hij hoe gebrekkige kennis over geestelijke gezondheidszorg tot mensonterende praktijken kan leiden, vertelt hij telefonisch vanuit zijn woonplaats Sunyani, in het westen van Ghana. „Een keer kwam ik bij een instelling drie mannen tegen die in de hete zon, vastgeketend zaten onder een boom. Ze konden alleen maar rondkruipen.”

De Nigeriaanse Ifedayo Ward en de Ghanese Alfred Kumi vragen aandacht voor mentale zorg.

De oplossing: eindeloos bidden

Vaak betreft het mensen met depressies of andere psychische klachten, soms als gevolg van drugsmisbruik, vertelt Kumi. Er is niemand die hen helpt. Omdat familieleden hun gedrag niet begrijpen of denken dat ze zijn betoverd door een heks, of misschien zelfs heksen zijn, worden ze bij religieuze instellingen gedumpt. Dat kunnen plekken zijn met een christelijke of islamitische grondslag of centra die een meer traditionele Afrikaanse religie uitdragen. Maar hier krijgen ze niet de zorg of aandacht die ze nodig hebben. Ze worden vastgeketend, krijgen geen eten.

„Die centra denken vaak dat de problemen van mensen iets spiritueel zijn”, zegt Kumi. Dus de oplossing ook: bidden, bidden en nog meer bidden.

Om misvattingen te bestrijden probeert Kumi in zijn omgeving mensen te informeren, hij staat families bij. Soms is er argwaan voor zijn meer wetenschappelijke benadering, maar veel mensen beginnen hem te vertrouwen. Steeds vaker komen er telefoontjes binnen van mensen uit de gemeenschap, zegt hij.

„Jonge Ghanezen begrijpen het onderwerp vaak beter”, zegt hij. Dat is een gevolg van bewustwordingscampagnes over de geestelijke gezondheidszorg, denkt hij. Maar hij zou willen dat geestelijke zorg nog meer een thema zou worden, op tv, op de radio.

Wereldwijd probleem

Ghana is niet het enige land waar gebrekkige kennis over de geestelijke gezondheid leidt tot mishandeling en opsluiting. Volgens een nieuw rapport van mensenrechtenwaakhond Human Rights Watch (HRW) zouden honderdduizenden mannen, vrouwen en kinderen met psychische aandoeningen aan kettingen worden vastgelegd. In zo’n zestig landen komt het voor. In de aanloop naar World Mental Health Day op 10 oktober hield HRW honderden interviews met slachtoffers en experts over heel de wereld, van Ghana, Nigeria, China, tot in Indonesië en Mexico. Ze spraken mensen die opgesloten zaten in kooien, of dierenstallen.

Wereldwijd zouden naar schatting 792 miljoen mensen met een geestelijk gezondheidsprobleem kampen. In veel landen wordt er nauwelijks geld opzijgezet voor deze groep. Veel patiënten worden aan hun lot overgelaten.

Niet alleen mensen die afwijkend gedrag vertonen komen in mensonterende situaties terecht, ook kinderen die discipline nodig hebben en daarvoor naar religieuze instellingen gaan. Zo vielen de Nigeriaanse autoriteiten vorig jaar verscheidene islamitische rehabilitatiecentra voor drugs- en gedragsproblemen binnen. De politie wist zo’n 1.500 mensen te bevrijden. Sommigen waren vastgeketend.

De Nigeriaanse Rabia Umar werd vorig jaar ook bevrijd uit zo’n plek. Omdat hij een aantal keer te laat naar school was gegaan, moest hij hier voor straf naartoe van zijn ouders – veel ouders vertrouwen hun kinderen makkelijk toe aan geestelijken. Umars ouders betaalden zo’n 75 euro per maand, maar wisten niet dat er sprake was van misbruik en mishandeling. Iedere dag kreeg hun zoon dertig zweepslagen. „Tien in de ochtend, tien in de middag en tien in de avond.” Hij woonde met veertig mensen in een kamer, vertelde hij aan de BBC. „Ik werd gemarteld, behandeld als een dier”.

Betere wetten, meer geld

Ja, de autoriteiten hebben vorig jaar invallen gedaan in Nigeria, zegt Ifedayo Ward, „maar nog niet genoeg om te zeggen dat het de goede kant opgaat.” Ward is de directeur van de Nigeriaanse ngo Mentally Aware Nigeria Initiative. „Veel mensen zijn nog niet bevrijd”, zegt ze. Exacte cijfers heeft ze niet.

Wards organisatie wil dat de overheid investeert in meer medisch personeel en mensen onderwijst over mentale gezondheidsproblemen. Mede onder druk van haar ngo ligt er nu een wet klaar die het ketenen van mensen strafbaar stelt.

Eind deze week gaat een aantal Nigeriaanse beroemdheden aandacht vragen voor geestelijke gezondheidsproblemen, als onderdeel van een grootse door Ward opgezette campagne.

„Als ik de situatie vergelijk met vijf jaar geleden zie ik wel dat er veel meer aandacht is voor mentale klachten”, zegt Ward. Er worden films over dit thema gemaakt, liedjes over gezongen. „Meer mensen in de steden weten dat het geen straf is van god is als ze zich niet goed voelen. Nu moeten we ook de Nigerianen daarbuiten weten te bereiken, in gebieden zonder internetbereik en zonder elektriciteit.”