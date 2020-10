Gaat de Stint ooit nog de weg op?

Durft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) ooit nog de kleurrijke Stints op de openbare weg te laten rijden? Zij is verantwoordelijk voor de vergunning voor de elektrische bolderkar die van de weg verdween na een ongeluk in Oss in september 2018, waarbij vier kinderen om het leven kwamen.

De ondernemer achter de Stint, Edwin Renzen vertrouwt er niet meer op dat hij ooit nog goedkeuring krijgt voor zijn vernieuwde versie van de elektrische bolderkar, die veel kinderdagverblijven inzetten voor het vervoer van kinderen. Deze maandag trok de ondernemer via de Volkskrant en RTL Nieuws aan de bel: als er niet snel een besluit wordt genomen over de vergunning, komt er een eind aan Stintum Holding BV, het bedrijf achter de Stint. Afgelopen jaren is het de eigenaren gelukt om te blijven bestaan: dankzij verkoop van voorraden, investeringen van derden, aanbetalingen op bestellingen en de eigen reserves. Volgens Renzen is daar nu een eind aan gekomen. Van de negentien personeelsleden is per eind september al afscheid genomen; afgelopen vrijdag was er een afscheidsborrel.

De Stint is sinds het ongeluk een uitermate gevoelig politiek dossier geworden. Daardoor is – heel anders dan bij fietsen of auto’s - een handtekening van de minister nodig voor groen licht om weer met de Stint op de weg te gaan. Dat leidt tot grote zorgvuldigheid, maar ook zoveel vertraging dat de ondernemer er moedeloos van wordt. Is die verhouding scheef gegroeid of vereist innovatie soms geduld?

Weer de weg op

Na het ongeluk op een spoorwegovergang in Oss bleek uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de toelating van de bolderkar in 2011 helemaal niet zorgvuldig was gegaan. Het ministerie gaf in drieënhalve maand groen licht. Aanwijzingen dat het voertuig niet veilig genoeg was, werden binnen het ministerie genegeerd om juist innovaties niet in de weg te staan.

Na het ongeluk werd de toenmalige versie van de Stint eerst tijdelijk van de weg gehaald en later definitief, toen bleek dat onder meer het remsysteem onveilig was. Er loopt nog een onderzoek door justitie of het bedrijf Stintum vervolgd moet worden vanwege het ongeluk.

Sindsdien is ondernemer Renzen bezig om zijn geesteskindje zo aan te passen dat de Stint weer de weg op mag. Hij denkt dat hij voldoende aanpassingen heeft getroffen, maar het goedkeuringsproces duurt volgens de ondernemer juist weer veel te lang: zijn officiële aanvraag voor een vergunning dateert van bijna twaalf maanden geleden. „Dit is voor een ondernemer te veel”, verzucht Renzen over de telefoon.

Ondernemer Renzen meent dat steeds nieuwe ‘hoepels’ worden bedacht voor de Stint

In eerste instantie streefde Van Nieuwenhuizen, na het verbod op de Stint, nog naar een snelle terugkeer: juist vanwege de veiligheid van kinderen die van en naar kinderdagverblijven moeten worden vervoerd. De minister constateerde dat er door de organisaties massaal naar elektrische bakfietsen werd gegrepen als alternatief voor de zeer populaire Stint. Een aangepaste, wel veilige Stint werd een beter idee geacht – ook door de kinderdagverblijven zelf. Bakfietsen worden, net als eerst de Stint, immers ook niet op betrouwbaarheid of veiligheid getest als het om vervoer van kinderen gaat, omdat ze onder de regels van de gewone fiets vallen.

En dus werden er in juli 2019 veiligheidseisen gepresenteerd waaraan de Stint moest voldoen, die moesten worden gecontroleerd door keuringsinstantie RDW. Maar nu, veertien maanden later, mag de bolderkar nog altijd niet de weg op.

Diep door het stof

De kiem daarvan ligt in het najaar van 2019, toen de OVV met haar bevindingen kwam over de toelating van de eerste Stint. Bij het maken van de regels voor deze en andere licht elektrische voertuigen was niet nagedacht over de veiligheid als er personen mee werden vervoerd, schreef de OVV. De minister ging daarna diep door het stof in de Tweede Kamer, en zegde toe zo’n fout niet nog een keer te maken.

En dus ging het streven om de Stint snel weer de weg op te krijgen van tafel. „Naar aanleiding van het ongeval met de Stint en het rapport van de OVV staat een goede en volledige toets van de veiligheid van voertuigen nu voorop”, schrijft het ministerie in reactie op de berichtgeving over het dreigende einde van Renzens bedrijf Stintum.

Naast de technische eisen, die worden getoetst door de RDW, is naar aanleiding van het OVV-rapport bedacht dat er bij de toelating van licht elektrische voertuigen zoals de Stint ook getoetst moest worden op de „beoogde functie van het voertuig” en de „interactie met de andere weggebruikers”. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is gevraagd om hiervoor een ‘toetsingskader’ te ontwikkelen.

Dat zou eerst in augustus af zijn, maar wordt nu dit najaar verwacht. „Het onderzoek laat zich niet haasten”, zegt een woordvoerder van de SWOV. „We nemen hier de tijd voor die we nodig hebben.” Pas daarna gaat de minister een besluit nemen over de Stint, mogelijk ook nog dit najaar. „Over het exacte moment gaan we niet speculeren”, aldus haar woordvoerder.

Rolbeugels

Voor ondernemer Renzen is het proces inmiddels zeer frustrerend. Hij heeft het gevoel dat er steeds nieuwe hoepels worden verzonnen waar hij doorheen moet springen. Naar aanleiding van de vorig jaar al opgestelde eisen hadden hij en zijn bedrijf de Stint al helemaal opnieuw ontworpen, met rolbeugels, achteruitkijkspiegels en een zitplek voor de bestuurder. Maar hij heeft geen idee of hij daarmee ook aan het nieuwe SWOV-kader gaat voldoen: dat is immers nog niet af. „We wisten in 2011 niet waar we aan moesten voldoen. En dat weten we eigenlijk nog steeds niet.”