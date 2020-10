EU noemt Hongaarse onderwijshervorming onwettig

Een omstreden Hongaarse wetshervorming waarbij de regels voor hoger onderwijs drastisch veranderd werden, is in strijd met EU-wetgeving. Dat heeft het Europese Hof van Justitie dinsdag besloten (pdf). Door de hervorming moest een universiteit opgericht door filantroop George Soros bijna al zijn activiteiten in Hongarije staken.

De uitspraak is het gevolg van een klacht die ingediend was door de Europese Commissie. De hervorming uit 2017 bepaalde dat in het buitenland geregistreerde universiteiten niet langer mogen opereren in Hongarije, tenzij die ook vakken in hun thuisland aanbieden. Die voorwaarden zijn strijdig met EU-wetgeving, die academische vrijheid en ondernemersvrijheid garandeert. Ook schendt het volgens het hof afspraken met de Wereldhandelsorganisatie.

De uitspraak is bindend, waardoor Hongarije onmiddellijk de hervorming moet terugdraaien om weer te voldoen aan EU-regels. Mocht Boedapest in gebreke blijven, kan de Europese Commissie een boete opleggen.

Liberaal

De Centraal Europese Universiteit moest eerder het gros van zijn activiteiten buiten Hongarije verplaatsen, na een slepende juridische strijd tussen Soros en de Hongaarse overheid. De regering van Viktor Orbán is fel gekant tegen de Hongaars-Amerikaanse filantroop, die via zijn charitatieve instellingen liberale en democratische waarden promoot.

Lees ook: Waarom is George Soros de kop van jut?

De Centraal Europese Universiteit werd in 1991 na de val van het communisme opgericht door Soros. De 90-jarige ondernemer heeft diverse stichtingen om progressieve en liberale politieke waarden te stimuleren. Daardoor heeft hij veel tegenstanders in conservatieve en extreemrechtse kringen. Ook is Soros het mikpunt van diverse antisemitische samenzweringstheorieën.