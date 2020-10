Eerste Kamer akkoord met wet voor corona-app

De app CoronaMelder kan landelijk geïntroduceerd worden. Een meerderheid van de Eerste Kamer, 51 leden, stemde dinsdag voor de bijbehorende tijdelijke app-wet. Het ministerie van Volksgezondheid gaat de app zaterdag uitrollen, laat minister Hugo de Jonge (CDA) weten.

Sinds dit voorjaar is de CoronaMelder in ontwikkeling bij het ministerie van Volksgezondheid en moet gebruikers waarschuwen voor nauwe contacten met mensen bij wie tot veertien dagen later het coronavirus vastgesteld is. Appgebruikers woorden straks na een waarschuwing geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan en zich bij klachten te laten testen. Zo moet de app bijdragen aan het doorbreken van infectieketens.

De bijbehorende tijdelijke wet geeft de CoronaMelder op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens een stevigere juridische basis en beschermt het vrijwillige karakter. Verplichten om de CoronaMelder te gebruiken, door wie dan ook, is strafbaar. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) treedt op als toezichthouder.

Momenteel wordt de CoronaMelder nog in vijf GGD-regio’s getest. De app wordt door minister De Jonge gezien als een aanvulling op het bron- en contactonderzoek van de GGD. De app werkt sneller en is niet afhankelijk van het geheugen van mensen die worden onderzocht. Via het uitwisselen van zogenaamde ‘contactcodes’ wordt namelijk een logboek van recente contacten aangelegd. De app is privacyvriendelijk en verwerkt geen locatie- of persoonsgegevens.

De lancering van de app gaat gepaard met een grote marketingcampagne, die 2,7 miljoen euro gaat kosten. De ontwikkelkosten van de CoronaMelder bedragen tot nu toe 5 miljoen euro.