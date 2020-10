Een hele gemeenschap moet volwassen worden in ‘Marilyn’

Elke filmkijker heeft een scenarioschrijver in z’n hoofd, en als er ‘gebaseerd op ware gebeurtenissen’ aan het begin van een film staat, dan staat die interne scenarist in hoogste staat van paraatheid. Het is een vorm van suspense, en vaak ook een voorbode van drama. Er worden weinig van die ‘waargebeurde’ films gemaakt over een jongen die op een dag een vlinder op zijn hand ving.

Het bijzondere van de Argentijnse debuutfilm Marilyn is – misschien wel omdat het ware leven soms net wat minder logisch is dan film – dat de gebeurtenissen soms net een beetje anders uitpakken dan je had gedacht. Een van de thema’s van het kalm en observerend vertelde verhaal is de coming-of-age en coming-out, als homoseksueel of als transvrouw, dat laat de film in het midden, van de jonge boerenzoon Marcos.

Net als je denkt met een broeierige minimalistische artfilm te maken te hebben is het carnaval en transformeert Marcos in de verleidelijke Marilyn. Dat gaat in een macho en homofobe landelijke omgeving niet zonder letterlijke slag of stoot. Maar niet al het geweld is tegen hem gericht. Het lijkt wel alsof de hele gemeenschap volwassen moet worden.

De film weet niet elk los eindje bevredigend uit te werken. Maar dat kun je vergoelijken doordat juist de dingen die niet helemaal zijn uitgeschreven het meest intrigerend zijn. De verhouding tussen moeder (gespeeld door de geweldige Catalina Saavedra uit The Maid) en zoon, die aanvankelijk nurks toegeeflijk lijkt en dan helemaal ontspoort. De zelfverzekerde seksualiteit van Marcos, die niet zo heel goed past bij zijn zachtaardige gedrag. Die innerlijke plottenbakker loopt al snel achterop bij een verhaal dat eerder authentiek is dan helemaal uitgekristalliseerd en logisch.

Coming-of-age Marilyn Regie: Martin Rodriguez Redondo. Met: Walter Rodríguez, Catalina Saavedra, Germán de Silva, Ignacio Giménez. In: 14 bioscopen ●●●●●

