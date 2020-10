Dichterlijke regisseur met zoekende blik

Volgens de op 4 oktober overleden filmmaker Kees Hin was het medium film „een grote speelgoeddoos”. Hij speelde er naar hartenlust mee. Zo trok hij zich niets aan van de grenzen tussen documentaire en fictie en experimenteerde hij het liefst op associatieve wijze met vorm. Hin was vooral een zoekend kunstenaar, een ‘dichter onder de filmmakers’ werd hij wel genoemd. Hin bleef zijn hele leven trouw aan zijn verbeelding, zoals ook te zien is in zijn laatste productie, de speelse documentaire De fietser (2018). In 1985 ontving Hin voor zijn hele oeuvre de L.J. Jordaanprijs.

In 2015 doneerde hij zijn uit ruim honderd films bestaande oeuvre, verzameld in 250 filmblikken, aan Filmmuseum Eye. Zijn nalatenschap is op te delen in thema’s als kunst, oorlog en weerloze mensen – zo draaide hij documentaires over vluchtelingen en schizofrenen. Samen met dichter/schrijver K. Schippers maakte Hin in de jaren zestig en zeventig voor het televisieprogramma Beeldspraak veel kunstenaarsportretten, onder meer van Margo Minco, Jan Hanlo en Armando. Hun samenwerking leverde ook een speelfilm op, Het schaduwrijk (1993). Het is een ode aan de mysterieuze werking van het geheugen, dat hier via poppen en een schimmenspel aangezwengeld wordt om een gekoesterde herinnering te herbeleven.

Een groot deel van Hins werk staat in de schaduw van de oorlog. Voorbeeld is de (samen met Sandra van Beek gemaakte) installatie Theresienstadt - Film of waarheid (1995). Schermen tonen getuigenissen van overlevenden van modelconcentratiekamp Theresienstadt, waarover de nazi’s een propagandafilm maakten die de wereld moest doen geloven dat de Joden er prima werden behandeld.

In 1985 maakte Hin zijn eerste speelfilm, het aangrijpende Soldaten zonder geweren, over de Februaristaking van 1941, met name over het aandeel van de communisten in de organisatie ervan.

Praktijkscholing

De in 1936 geboren Hin, zoon van cineast Jan Hin, studeerde een jaar aan de Nederlandse filmacademie maar koos in 1962 voor een praktijkscholing. Zo was hij camera-assistent van Bert Haanstra en Fons Rademakers. Zijn eerste film stamt uit 1965, de opdrachtfilm (voor de NAM) Onderaards, daarna volgden meer opdrachtfilms, tv-producties, documentaires, speelfilms en installaties.

In een interview uit 2016 zei hij over zijn eigenzinnige werk: „Ik ben altijd bezig met dezelfde vragen: wat zijn de discussies van nu, wat zijn de morele dilemma’s uit het heden en verleden? (…). Het vertellen van verhalen is uitgevonden om orde te scheppen in de chaos.”

Op zondag 18 oktober organiseert Filmmuseum Eye een in memoriam-voorstelling voor Kees Hin.