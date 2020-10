De vloek van Viktor Orbán

Viktor Orbán, zelf niet de meest verlichte leider ter wereld, lijkt een magisch effect te hebben op de houdbaarheid van nog minder democratische heersers. Dictators, despoten en autocraten die de Hongaarse premier ontmoeten, verliezen vaak snel daarna hun macht. Volgens de grap die in Hongarije rondgaat, heeft ‘de vloek van Orbán’ al verschillende machthebbers getroffen.

Begin 2011 ontmoette Orbán in Egypte president Hosni Mubarak. Enkele dagen later braken daar grootschalige protesten uit die Mubaraks regime ten val brachten. Datzelfde jaar bezocht Orbán zijn vriend Silvio Berlusconi. Binnen twee weken werd de Italiaanse premier gedwongen af te treden. Kort nadat hij de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj prees in een tête-à-tête, moest die het veld ruimen in 2014.

Ook gedoodverfde winnaars van min of meer democratische verkiezingen hebben Orbán daags voor zij toch verloren de hand geschud, zoals Micheil Saakasjvili in Georgië (2012) en Robert Fico in Slowakije (2014). De Saoedische kroonprins Sultan Bin Abdoel Aziz stierf zelfs twee weken nadat hij Orbán ontving, in 2011.

De laatste jaren lijkt de vloek minder krachtig. Orbán ontmoet de Russische Vladimir Poetin en de Servische Aleksandar Vucic regelmatig. Ook in het Witte Huis is hij op bezoek geweest. Zijn laatste ‘slachtoffer’, de Oostenrijker Heinz-Christian Strache, verloor alleen zijn voorzitterschap van de FPÖ na een ontmoeting in 2019.

In Oost-Europa hopen demonstranten dat Orbáns magie terugkomt. In juni ontmoette hij de Wit-Russische dictator Aleksandr Loekasjenko, tegen wie al twee maanden geprotesteerd wordt. Begin vorige week ontving hij Sooronbaj Jeenbekov, de president van Kirgizië die na waarschijnlijke verkiezingsfraude opeens onzeker is van zijn positie. Kregen zij de kus des doods?