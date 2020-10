De aangifte die totaal uit de hand liep

Het codewoord luidde: ‘gestoord gebakje’, en daarop beende politie-inspecteur Herbert Hoekerswever (55) die bewuste avond naar de hal van het politiebureau in Enschede. „Wat betekent ‘gestoord gebakje’?”, vraagt rechtbankvoorzitter Anja van Holten dinsdagochtend in de rechtbank in Zwolle. „Ik ging niet de hal in om een bosje bloemen in ontvangst te nemen”, antwoordt Hoekerswever. Het betekent, zegt hij, dat je op je hoede moet zijn, dat „het alle kanten op kan gaan”. De man in de hal beweerde bij de politie te werken maar wilde zich niet identificeren.

De man uit de hal was Anis Raiss, en hij werd die 27ste mei 2016 door Hoekerswever aangehouden. Hij zit ook in de rechtszaal. Raiss (34) werkte bij de Amsterdamse politie en bezocht het Enschedese bureau in burger om zijn broertje bij een aangifte te helpen. Hij had geen ID meegenomen. De arrestatie was in zijn ogen onterecht. Wanneer hij als blonde jongen het bureau was binnengelopen, daar blijft Raiss bij, „was dit allemaal niet gebeurd”. Hij heeft een Marokkaanse achtergrond.

De vraag in de rechtbank van Zwolle is of het optreden van Hoekerswever rechtmatig was. Had hij Anis Raiss, die wel zei agent te zijn maar zich niet kon legitimeren, wel op mogen pakken en in de cel laten overnachten?

En wat als schaduw boven deze zaak hangt, zegt officier van justitie Henk Supèr, is de vraag of er sprake was van etnisch profileren.

Hij had toch een afspraak?

De rechter begint de zaak met de beelden van de beveilingscamera’s in de politiehal. Het geluid is slecht, de situatie is niet altijd in beeld, maar te zien is hoe Raiss met zijn vader en broertje het bureau binnenwandelt en bij de balie vraagt waarom ze geen aangifte van diefstal kunnen doen. Zijn broertje had toch een afspraak gemaakt?

De baliemedewerkers vinden dat hij beter online aangifte kan doen. „Ik ben klant, ik wil geholpen worden”, zegt Raiss op een dwingende toon. Hij kent de regels, zegt hij, hij werkt zelf immers ook bij de Nationale Politie. Kan hij een leidinggevende spreken? Ook aan de brigadier die daarna de hal binnenkomt wil hij zijn naam niet geven.

Na gesteggel mag hij wel een nieuwe afspraak maken om aangifte te doen en lijken de gemoederen te bedaren. Als Raiss aan de balie staat, zwaait Hoekerswever de deur open. „Wie zegt hier dat hij agent is?!” Hij wil met Raiss praten. „Dat gaan we dáár doen.” Raiss weigert mee te lopen. „Dan ga ik je aanhouden”, zegt Hoekerswever. „Linksom of rechtsom.”

Voorzitter: „Als u van tevoren denkt dat een situatie alle kanten op kan gaan, denkt u dan ook na over de start van de ontmoeting?”

Hoekerswever: „Ik moest in een fragment van deze tijd een beslissing maken. Dat is een andere benadering dan dat wij het hier juridisch afpellen.”

Tot vervolging kwam het niet

Aan de zaak gaat een veelbesproken verleden vooraf. Raiss beschuldigde zijn collega’s in NRC van etnisch profileren en deed een paar maanden na de arrestatie aangifte, onder meer van mishandeling en belediging. Het OM oordeelde in 2017 dat bij de arrestatie sprake was van meerdere strafbare feiten, waaronder wederrechtelijke vrijheidsberoving en mishandeling, maar tot vervolging kwam het niet. Op voorwaarde dat de politie intern maatregelen zou treffen, werd de zaak geseponeerd.

Na intern onderzoek kreeg Hoekerswever een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim – die in 2018 weer door de landelijke korpschef werd vernietigd.

Dat de zaak, ruim vier jaar na dato, nu toch nog door de rechter wordt behandeld komt door een artikel-12-procedure, waarmee vervolging kan worden afgedwongen.

De procedure werd gestart door Hoekerswever zelf. Het is een „erezaak”, zegt hij. Volgens hem zou hij er niet mee kunnen leven dat hij strafbare feiten zou hebben gepleegd.

Herbert Hoekerswever is door zijn werkgever „voor de bus gegooid”, zegt hij. Hij voelde zich veroordeeld in een politiepublicatie, waarin hij met voor- en achternaam werd genoemd. „We wonen in een kleine gemeenschap”, en daar wist iedereen nu dat hij die ene agent was. In dezelfde periode overleed zijn oudste zoon.

Hij werkt nog als agent, al is hij niet in politie-uniform naar de rechtbank gekomen, maar in een zwart overhemd. Hij vertelt over zijn geloof. „We zijn allemaal gelijk in de ogen van God.” Van etnisch profileren was geen sprake, zegt hij. „Nul.”

Imagoschade

Maar waarom, zegt Raiss, vroeg de brigadier hem dan of hij ook bij de VAT werkte, net als zijn vader? Zo wordt de politieschoonmaakdienst in de regio genoemd. „Ik had geen uniform aan, maar ook geen natte doekjes vast.”

En waarom hoorde Raiss, toen hij vastzat in de cel, Hoekerswever dan zeggen dat hij ervoor zou zorgen dat mensen „zoals jij” niet meer bij de politie werken? Hij verwacht excuses van de politie en zegt dat de politie hem al vier jaar in „onderpand” houdt „om imagoschade te voorkomen”.

Je kunt een gevoel niet wegredeneren, zegt de officier van justitie. „Wel kunnen we eens objectief naar deze zaak kijken.” In de opmerking van de brigadier over de schoonmakers, hoorde hij een oprechte vraag, geen discriminatie. En met „dit soort collega’s uit de organisatie werken” zou Hoekerswever ook „dit soort vervelende mensen” kunnen bedoelen. Nergens zou volgens hem etnisch profileren blijken. Hij eist vrijspraak. Ook is er volgens het OM geen sprake van vrijheidsberoving of mishandeling.

70.000 euro schadevergoeding

De officier noemt de avond op het politiebureau in Enschede „een schoolvoorbeeld van mislukte communicatie”. „De betrokkenen zouden eens in de spiegel moeten kijken.”

Ook verwerpt hij de vordering van ruim 70.000 euro schadevergedoeding die Raiss eist. Hij is na de arrestatie en de nacht in de cel arbeidsongeschikt geraakt en zegt er ook een posttraumatische stressstoornis aan over te hebben gehouden.

„Achteraf heb ik begrepen dat Raiss een goede en betrokken politieagent was”, zegt Herbert Hoekerswever. Als de politieleiding anders had opgetreden, waren zij niet zo beschadigd geraakt, denkt hij. „Tot op de dag van vandaag sta ik open voor een gesprek met Raiss.”

Over twee weken doet de rechter uitspraak.