Het OMT deed de voorstellen op 29 juli aan het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg (BAO), een team van ambtenaren van onder meer de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de GGD-GHOR. De BAO betwijfelde destijds of zo’n registratieplicht te handhaven was. Het „zicht op reisbewegingen” zou te veel ontbreken om het plan uitvoerbaar te maken.

Een voorstel van het Outbreak Management Team (OMT) om reizigers die Nederland binnenkomen te registreren is afgelopen zomer gesneuveld. Dat meldt de NOS op basis van documenten die het heeft verkregen via een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het OMT wilde dit registratiesysteem optuigen om binnenkomende coronabesmettingen te kunnen monitoren.

Premier Mark Rutte (VVD) en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) gaan vandaag in gesprek met een groep Bosschenaren over hoe zij de periode dat het coronavirus rondwaart in Nederland hebben ervaren en wat dit met hen doet. Omroep MAX neemt een deel van deze gesprekken in 1931 Congrescentrum op. De zussenband O’G3NE, bekend van hun deelname aan Eurovision in 2017 en winst van The Voice in 2014, zingen een lied dat zij speciaal voor de gelegenheid hebben geschreven.

Het landelijke initiatief ‘Aandacht voor elkaar’ is vandaag begonnen in ‘s-Hertogenbosch . De campagne markeert het begin van een periode van lokale en regionale initiatieven waarbij wordt stilgestaan bij de maatschappelijke gevolgen van de pandemie.

De tweede corona-golf begint langzaam maar zeker op de eerste te lijken. Kijk naar het aantal positieve tests: bijna 4.600 werden er maandag gemeld – een hoogtepunt sinds het testbeleid begin juni werd verruimd. Of neem het aantal ‘besmettelijke’ mensen, dat het RIVM berekent – zij het met een flinke foutmarge. Op dit moment zijn er naar schatting zo’n 146.000 ‘besmettelijke mensen in Nederland’, ongeveer evenveel als half maart. En dat aantal stijgt.

RIVM en ziekenhuizen kampen met tekort aan virusremmer remdesivir

Nederland kampt met een tekort aan remdesivir, het bekendste medicijn dat tegen ernstige coronaklachten wordt ingezet. Dat bevestigen het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dinsdag na berichtgeving in Het Financieele Dagblad. Het RIVM, dat de bevoorrading van het medicijn centraal beheert en opstuurt naar ziekenhuizen, heeft momenteel geen doses van remdesivir meer.

De Nederlandse voorraad van remdesivir wordt centraal ingekocht door de Europese Commissie, die vervolgens de verdeling over de verschillende lidstaten regelt. Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid zou al enkele weken in gesprek zijn met Brussel om meer doses van de virusremmer naar Nederland te halen. Het ministerie verwacht „binnen enkele dagen” een nieuwe levering van de virusremmer, maar benadrukt dat het een „schaars product” is. „De komende weken zal er druk blijven op wat we in voorraad hebben van remdesivir”, aldus het ministerie. Het ministerie weet niet of andere landen ook met een tekort aan de virusremmer kampen.

Remdesivir werd eind juni als eerste medicijn tegen Covid-19 goedgekeurd door de Europese medicijnautoriteiten. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld als medicijn tegen ebola, maar nooit als zodanig gebruikt. De Amerikaanse president Donald Trump, bij wie vorige week Covid-19 werd vastgesteld, kreeg de virusremmer de afgelopen dagen toegediend.

Ook het Nederlandse testbeleid kent nog steeds tekorten. Hoewel iedereen zich sinds 1 juni kan laten testen bij een van de GGD’s, bleek dat mensen in de praktijk vaak lang moesten wachten tot een testpunt in de buurt een plek vrij had. Na kritiek beloofde het ministerie van VWS dat de tekorten nog deze maand verholpen moeten zijn. Het aantal positieve coronatests en het aantal opnames in het ziekenhuis en op de intensive care stijgt de afgelopen weken „fors”, aldus het RIVM. Maandag kreeg het instituut 4.581 positieve coronatests binnen, ruim vijfhonderd meer dan een dag eerder.

