Cinekid heeft groter bereik dan ooit door corona

Net zoals het afgelopen zaterdag afgesloten Nederlands Filmfestival vindt Cinekid dit jaar plaats in een hybride vorm, deels in filmtheaters en deels online. Het festival voor kwalitatief hoogstaande kindermedia, van film tot games, wordt normaliter georganiseerd in Amsterdam, waarna hoogtepunten langs diverse filmtheaters toeren in Cinekid On Tour. Die toer was deels gelijktijdig aan het festival, deels erna, afhankelijk van de herfstvakantie in diverse regio’s. Die opdeling in regio’s is er nog steeds, maar verder is dit jaar alles anders.

De maatregel dat er maximaal dertig mensen een zaal in mogen geldt ook voor Cinekid, al zijn er mogelijk filmtheaters die nog een ontheffing krijgen – het hangt ervan af in welke veiligheidsregio ze liggen.

Vanaf tien festivallocaties in heel Nederland is er dagelijks een live-programma met een film- of tv-seriepremière, met na afloop extra activiteiten als een nagesprek of interactieve quiz. Een deel van het programma is te volgen via livestreams die aangeboden worden op het speciaal ontwikkelde platform Cinekid Play. Hier vinden ruim twee weken lang alle online activiteiten van Cinekid plaats, met naast films en games ook workshops en ‘live events’. Op Cinekid Play kunnen kinderen met hun zelf ontworpen avatar naar diverse planeten reizen zoals bijvoorbeeld Zoodiak, met content die is gerelateerd aan de natuur. Cinekid Play blijft ook na het festival online.

Ook het hart van het festival, de film- en seriecompetitie en het aan nieuwe media gewijde MediaLab, is hybride. Wie wil, kan in de bioscoop naar de film of naar een fysiek aanwezig ‘Mini-MediaLab’, maar een deel is ook online te zien. Daarnaast kunnen livestreams elders bekeken worden. Zo wordt bijvoorbeeld de kookworkshop die chef-kok Joris Bijdendijk houdt na de première van de documentaire De schooltuin in de Amsterdamse bioscoop Het Ketelhuis live gestreamd in een aantal andere filmtheaters.

Al is de programmering niet op elke locatie hetzelfde, alles bij elkaar opgeteld kent Cinekid nu een groter bereik dan ooit. Zo bezien geeft de coronapandemie Cinekid een impuls om zichzelf opnieuw uit te vinden en vernieuwingen door te voeren. Heleen Rouw, de in januari aangestelde nieuwe directeur van Cinekid, verwoordt het in een interview zo: „We willen helpen om het publiek de weg naar de jeugdfilm weer terug te laten vinden.” Hoewel noodgedwongen, zou dit dankzij de nieuwe hybride vorm van het festival én de uitgebreide samenwerking met filmtheaters door het hele land best wel eens kunnen lukken.

Cinekid vindt plaats van 7 t/m 23 okt. Inl: cinekid.nl en cinekidplay.nl

