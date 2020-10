Centrale kiescommissie Kirgizië verklaart verkiezingsuitslag ongeldig

De centrale kiescommissie van Kirgizië heeft dinsdagochtend de uitslag van de parlementsverkiezingen op 4 oktober ongeldig verklaard. Dat heeft het hoofd van de kiescommissie Noerzjan Sjaldabekova tegen het Russische persbureau Interfax gezegd. Een ander commissielid, Goelnara Dzjoerabajeva, bevestigt dit ook aan de lokale nieuwssite 24.gk.

De kiescommissie stelt het besluit om de uitslag ongeldig te verklaren hebben genomen „om spanningen in het land te voorkomen”, zei commissievoorzitter Sjaldabekova tegen Interfax. Alle elf leden van de kiescommissie die aanwezig waren bij de betreffende vergadering zouden het voorstel gesteund hebben. Bij de vergadering zou ook het opheffen van de kiescommissie zelf zijn besproken. „Ik geloof dat we onszelf in diskrediet hebben gebracht met deze verkiezingscampagne. De beste beslissing zou in dit geval zijn om vroegtijdig af te treden”, stelde Dzjoerabajeva aan 24.gk.

Het is nog onduidelijk wat dit precies betekent voor de verkiezingsuitslag en de positie van zittend president Sooronbaj Jeenbekov, wiens partij volgens de vroege verkiezingsuitslag samen met een andere partij de meerderheid van de stemmen zou hebben gehaald. Jeenbekovs woordvoerder liet eerder weten dat de president de situatie in het land „onder controle” had en dat hij er „alles aan deed om de orde te herstellen”. Het is niet duidelijk waar de president zich momenteel bevindt.

Maandag gingen duizenden mensen de straat om te protesteren tegen de eerste verkiezingsuitslagen, die een meerderheid van de stemmen aan twee partijen toeschreef. Slechts drie andere partijen haalden volgens de uitslagen de kiesdrempel van 7 procent. Volgens deze oppositie hebben de twee winnende partijen stemfraude gepleegd. Deze claim wordt onderschreven door onafhankelijke waarnemers.