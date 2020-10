‘Casanova’s’: voorspelbare romkom rond versiercursus

Veel mensen hebben een verkeerd beeld over versiercursussen, althans volgens scenarist en regisseur Jamel Aattache. Casanova’s toont dus zeer nadrukkelijk dat niet iedere versiergoeroe deelnemers aanraadt om vrouwen agressief te overmeesteren à la Julien Blanc. Bij Aattache hebben datingcoaches oprechte bedoelingen: onzekere mannen zelfvertrouwen geven. En dat lukt ze in de film, maar echt verrassende plotwendingen levert het niet op. Zo belanden we al snel in kledings- en kapperszaken voor een transformatie van de deelnemers aan zo’n cursus.

Daarnaast zijn de meeste personages in Casanova’s vrij voorspelbaar. Zoals de nerd die eerst zijn hotelkussens als denkbeeldig vriendinnetje gebruikt, maar een stoot aan de haak slaat na een lesje over vrouwen aanspreken op klaarlichte dag.

Hoofdpersonage is de schuchtere journalist Bas (Jim Bakkum), die voor een artikel undercover aan de cursus deelneemt. Zijn crush van de lagere school, Roos, blijkt een van de organisatoren. Zij bekent hem een geheim. De vraag is hoe en wanneer Roos (Lieke van Lexmond) erachter komt dat ook Bas wat verbergt. Jammer genoeg lijken de makers meer tijd te hebben geïnvesteerd in het aantrekkelijk in beeld brengen van Rotterdam dan in oprecht aandoende chemie. Ze lijken vergeten dat ook dat een cruciaal element is bij versieren.

Romkom Casanova’s Regie: Jamel Aattache. Met: Jim Bakkum, Birgit Schuurman, Lieke van Lexmond, Tygo Gernandt. In: 117 bioscopen ●●●●●

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 oktober 2020