Binnen een uur had het nepnieuws over strengere coronaregels zich verspreid

„Op sociale media gaat een lijst rond met nieuwe besluiten coronamaatregelen. Dit is onjuiste informatie.” Het is maandagavond 18.44 uur als het ministerie van Justitie en Veiligheid een tweet uitstuurt met een waarschuwing voor nepnieuws. Er gaat een vals bericht rond, schrijft het ministerie. Een bericht dat „onrust” veroorzaakt.

In iets meer dan een uur tijd, heeft een WhatsApp-bericht zich die avond als een olievlek over Nederlandse telefoons verspreid. Scholieren, journalisten, veel sporters, zien maandagavond tussen half zes en half zeven hetzelfde bericht – doorgestuurd door vrienden, kennissen en familie. Daarin worden twee nieuwe, stevige, maatregelen aangekondigd: er komt een avondklok in de vier grote steden. En: amateursportwedstrijden zijn vanaf vrijdag verboden.

Hoe kon dit nepbericht zo snel tot een waarschuwing van het ministerie leiden?

Het echte lek

Dat veel gebruikers de maatregelen serieus nemen, en zo het nepbericht helpen verspreiden, hangt samen met gebeurtenissen van een week eerder. Enkele uren voor de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van maandag 28 september, wordt via WhatsApp een vergelijkbaar bericht rondgestuurd. Ook daarin staan nieuwe maatregelen en ook daarin wordt de ACC, de ambtelijke crisiscommissie die het kabinet adviseert, als bron genoemd. Dat bericht van vorige week bleek wel te kloppen – wat ertoe leidde dat deze week mensen het nepbericht ook voor waar aannamen.

Bovendien lijkt het lekken van coronamaatregelen in Den Haag eerder regel dan uitzondering. In de afgelopen maanden berichtten veel media voorafgaand aan een persconferentie al over de inhoud ervan. Daarmee wint een vals appje een geloofwaardigheid, zegt nepnieuwsexpert aan de Universiteit Leiden Peter Burger.

Zo haalde het bericht de media

Het nepbericht bereikt maandagavond in rap tempo de Nederlandse nieuwsredacties. Zij zijn een cruciale schakel bij de verspreiding van nepnieuws, blijkt uit onderzoek. Als gevestigde media een vals bericht overnemen, werkt dat als een katalysator. Zeker vijfentwintig NRC-redacteuren kregen zelf, of via één van hun naaste familieleden, het appje, de meesten tussen 17.00 en 18.00 uur. Vaak is er een link met sportclubs – die de voortgang van hun wedstrijden vrezen.

Het is tegen zessen, een kwartier voor de uitzending, als redacteuren van actualiteitenprogramma EenVandaag (AvroTros) het appje ontvangen, vertelt hoofdredacteur René van Brakel. Ze nemen de melding serieus. „We zijn meteen aan de slag gegaan om het te verifiëren. Bronnen binnen het RedTeam [een club coronadeskundigen die het kabinet scherp moet houden] gaven de hele dag al aan dat het kabinet mogelijk snel meer maatregelen zou nemen. Dat maakte het bericht niet onwaarschijnlijk.”

EenVandaag besluit het bericht in de uitzending te brengen, hoewel er geen bevestiging is. Presentator Rob Hadders zegt om 18.15 uur: „Er bereiken ons geruchten dat er misschien donderdag een persconferentie belegd gaat worden met mogelijk nieuwe maatregelen. Er wordt voorzichtig gesuggereerd dat dat mogelijk zou gaan om een avondklok, waar minister De Jonge vorige week al mee dreigde, maar met een hele grote slag om de arm.”

Van Brakel zegt dat het achteraf gezien beter was geweest „om specifieker te zijn”. „We hadden moeten zeggen dat het om onbevestigde WhatsApp-berichten ging.” Hij vindt het wel „gerechtvaardigd” dat EenVandaag het nieuws bracht. „Omdat het vorige week ook zo ging.”

Meteen na de uitzending wordt duidelijk dat het bericht niet klopt. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft op dat moment al van verschillende journalisten vragen gekregen. Ook ambtenaren zelf kregen het bericht doorgestuurd.

Voor een waarschuwing, zoals het ministerie die uitstuurde, zijn geen richtlijnen, zegt een woordvoerder. Het hangt af van de „potentiële impact” van een vals bericht. Meteen na de waarschuwing verstilt het op sociale media rond het bericht.

Afzender onbekend

Wie de afzender van het nepbericht is, is onduidelijk. Wat de motieven zijn evenmin. In het algemeen, weet nepnieuwsexpert Burger, kan het gaan om kattenkwaad – „er hoeft niet meer achter te zitten dan de vraag: hoeveel reacties kan ik met een bericht uitlokken?” Of het is ernstiger: „Het kan een manier zijn om onrust te zaaien. Om mensen op te stoken tegen de overheid, om het draagvlak voor maatregelen weg te nemen.” En het draagt bij aan breder wantrouwen. Als er in de toekomst maatregelen worden aangekondigd die toch in de buurt komen van het nepbericht, zegt Burger, dan is ook dat schadelijk voor het kabinet.