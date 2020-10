Amerikaanse commissie pleit voor forse inperking marktmacht Big Tech

Een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelt in een langverwacht rapport dat de grote techbedrijven Facebook, Apple, Google en Amazon hun macht misbruiken. Om concurrentievervalsing tegen te gaan pleiten de Democraten binnen de commissie voor mededingingszaken voor verregaande ingrepen, die mogelijk kunnen leiden tot het opsplitsen van de bedrijven.

„Bedrijven die ooit vanuit een underdogpositie als startup de strijd aangingen met de gevestigde orde te lijf, hebben nu monopolies verworden van het soort dat we voor het laatst hebben gezien in het tijdperk van de oliebaronnen en spoorwegmagnaten”, schrijft de commissie in het 449 pagina’s tellende rapport.

Volgens de door de Democraat David Cicilline geleide commissie zijn Facebook en Google door ongeoorloofde praktijken monopolist geworden op bepaalde markten en hebben Amazon en Apple hun enorme marktmacht deels verkregen door concurrenten buiten te sluiten.

Lees ook: Zelfs Covid-19 kan Big Tech niet stoppen

De commissie keert zich ook tegen de praktijk dat grote techbedrijven aan de ene kant een dienst leveren aan andere bedrijven, maar tegelijkertijd concurreren met diezelfde bedrijven. Zo verzamelde Google via besturingssysteem Android informatie over apps van andere bedrijven en gebruikte het die informatie om de apps na te maken. Ook Amazon maakte gebruik van gegevens van goed verkopende producten van externe verkopers op zijn platform om die producten daarna te kopiëren.

Aanscherping mededingswetten

De commissie pleit voor aanscherping van de mededingingswetgeving en wil dat het de techreuzen verboden wordt in bepaalde markten actief te zijn. Dat zou kunnen leiden tot de verplichte verkoop van bedrijfsonderdelen. Ook zouden toezichthouders meer mogelijkheden moeten krijgen om te voorkomen dat de dominante technologiebedrijven potentiële rivalen opkopen, zoals Facebook in 2012 deed bij Instagram.

Het Amerikaanse Congres moet beslissen of het de aanbevelingen van de commissie overneemt, maar dat zal volgens persbureau Reuters hoogstwaarschijnlijk niet meer voor de verkiezingen van 3 november gebeuren. Er is vijftien maanden gewerkt aan het onderzoek, er zijn 1,3 miljoen documenten bekeken en er zijn meer dan driehonderd interviews gehouden.

Het rapport is opgesteld door de Democratische leden van de commissie voor mededingingszaken. De Republikeinse leden komen naar verwachting met twee aparte rapporten met hun bevindingen.