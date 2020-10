Aardige animaties, fraaie documentaire voor kinderen

De strijd om de kinderziel is weer begonnen, het is immers herfstvakantie. De komende twee weken gaan er maar liefst tien kinder- en jeugdfilms in première, waaronder traditiegetrouw twee Sinterklaasfilms. Ook begint Cinekid, het festival met de betere jeugdproducties.

Deze week de eerste worp films. Hieronder zitten drie Nederlands (of Vlaams) nagesynchroniseerde animatiefilms, afkomstig uit drie landen. Het zijn alle drie gemiddelde producties die niet echt opvallen binnen het overstelpende animatieaanbod dat kinderen toch al tot hun beschikking staat.

Animatie Yakari Regie: Xavier Giacometti. In: 19 bioscopen ●●●●●

Met een nipte voorsprong is Yakari de winnaar bij de animatie, gebaseerd op een Zwitserse strip die eerder al leidde tot twee tv-series. Yakari is een Sioux-indianenjongetje dat het wilde paard Kleine Bliksem redt, waarna een adelaar hem de gave geeft om met dieren te communiceren. Heel handig, want als hij door een kolkende rivier wordt meegevoerd, moet hij in het wild zien te overleven. De actiescènes, zoals de woeste rivier en een tornado, overtuigen het meest. De Vlaamse nasynchronisatie zal voor sommige kinderen lastig zijn: wat betekent „je moet geen schrik hebben”? De met veel romantische indianenmystiek omgeven film heeft een licht ecologische boodschap. Zo leven de Native Americans „in harmonie met de natuur” en is het tornadoseizoen het gevolg van „de woede van moeder aarde”. Dat de in de film opgevoerde bizons door bruut menselijk handelen vrijwel zijn uitgeroeid laat het Franse Yakari wijselijk buiten beschouwing.

Animatie Bigfoot Family Regie: Jérémie Degruson en Ben Stassen. In: 191 bioscopen ●●●●●

Ook de Belgische animatiefilm Bigfoot Family, het vervolg op Bigfoot Junior (2017), gaat de menselijke leefomgeving ter harte. Bigfoot, de harige vader van het jongetje Adam, trekt naar Alaska om het zichzelf als groen afficherende oliebedrijf X-tract te stoppen dat in een natuurgebied naar olie boort. Als hij spoorloos verdwijnt, gaat Adam naar hem op zoek, bijgestaan door zijn moeder en de in animatiefilms onvermijdelijke side-kicks: hier de assertieve wasbeer Trapper en de onhandige beer Wilbur. Adam en kornuiten ondermijnen de groene boodschap door ten strijde te trekken in een oud bestelbusje, dat ongetwijfeld op diesel rijdt. Zoals vaker bij de producties uit de Belgische nWave-studio van Ben Stassen (Corgi) is de animatie in orde, maar ontbeert het verhaal een eigen signatuur.

Animatie 100% Wolf Regie: Alexs Stadermann en Toby Genkel. In: 121 bioscopen ●●●●●

Dat geldt ook voor 100% Wolf, een aardige Australische animatie over een weerwolfjongen die bij een rituele transformatie bij volle maan niet in een gevreesde weerwolf maar een poedeltje verandert, inclusief roze kuif. Boodschap: accepteer jezelf zoals je bent en doe dat ook met anderen.

Documentaire De schooltuin Regie: Mark Verkerk. In: 86 bioscopen ●●●●●

De leukste én leerzaamste film uit deze eerste worp is de natuurdocumentaire De schooltuin, gemaakt naar aanleiding van het honderdjarige bestaan van Amsterdamse schooltuinen, nu dertien in totaal. We volgen leerlingen en hun schooltuinmeesters gedurende de seizoenen. De kinderen verbouwen zelf groente en kweken bloemen. De oogst mogen ze mee naar huis nemen. Ze maken met chef-kok Joris Bijdendijk een salade van hun eigen producten („ah, lekker”) en leren veel over de natuur, inclusief ringslangen, watervlooien en vosjes. Hun omgang met slakken spreekt boekdelen over het nut van dit onderwijs. In maart gillen ze nog om vieze slakken. Op de laatste lesdag, als de herfst begonnen is, laat een leerlinge vol trots een tak zien met een slakkenfamilie die ze liefdevol allemaal namen heeft gegeven.

