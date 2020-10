Aan Trumps claim op miraculeus herstel kleven ook politieke risico’s

President Trumps persoonlijke ontmoeting met het nieuwe coronavirus heeft hem allesbehalve nederig gestemd. Na vier dagen in een gerenommeerd militair ziekenhuis behandeld te zijn met een experimentele antistoffencocktail waarvoor gewone patiënten nog niet in aanmerking komen, orkestreerde hij zijn terugkeer naar het Witte Huis maandagavond als zegetocht. Eenmaal geland per heli, liep hij – mondkapje op – naar een balkon om daar zijn gezichtsmasker af te doen en twee minuten lang te zwaaien en salueren naar de camera’s.

Vlak voor zijn ontslag uit het Walter Reed Medisch Centrum had Trump al getweet: „Wees niet bang voor Covid-19. Laat het je leven niet bepalen. Onder de regering-Trump zijn er geweldige medicijnen en kennis ontwikkeld. Ik voel me beter dan twintig jaar geleden.”

Later zette hij een bombastische video op Twitter, waarin hij stelde: „Ik wist dat er een gevaar was. Maar ik moest het wel doen. Ik ging voorop. Ik leidde. Iedere leider had dit gedaan.”

Politieke munt slaan

Trumps pose past in een levenslang patroon: als zakenman trad hij tegenslag of conflict vaak tegemoet door de inzet te verdubbelen. Vier weken voor de presidentsverkiezingen ziet hij geen andere optie dan munt proberen te slaan uit zijn infectie met een virus dat hij al maanden bagatelliseert. Symbolisch in dit opzicht is dat de cadeauwinkel van het Witte Huis met een herdenkingsmunt komt van 100 dollar om te vieren dat „Trump Covid heeft verslagen”.

Zijn lijfarts Sean Conley was op dat laatste punt minder stellig. Hij durft pas begin volgende week „opgelucht adem te halen”, als zijn patiënt echt hersteld is. De president (74) is weliswaar opgeknapt, maar „nog niet helemaal uit de problemen”, zei Conley.

Maandagavond, terug in het Witte Huis, leek de president bij vlagen kortademig. Op Twitter schreef hij de hele dag in kapitalen, wat sommige gebruikers van het sociale medium weten aan de steroïden die hij slikt. En Covid-19 kan een notoir grillig verloop hebben, waarbij de patiënt na aanvankelijk herstel in de eerste week alsnog een terugval doormaakt of lang met lichtere, maar sluimerende klachten kampt.

Trump wilde dit alles niet in het ziekenhuis afwachten. Hij vertrouwt er blijkbaar op dat zijn medisch team in het Witte Huis een eventuele acute verslechtering ook kan opvangen. Verder pochte hij dat hij „beter” is „en misschien wel immuun”.

Lees ook: Deze president toont nooit zwakte – hoe ziek is hij echt?

Trump was zelf onvoorzichtig

Naast medische risico’s kleven er politieke gevaren aan dit triomfalisme. Uit een Ipsos-peiling bleek zondag dat twee derde van de Amerikanen meent dat Trump zijn infectie te danken heeft aan eigen onvoorzichtigheid. Driekwart van de ondervraagden blijft zich ook zorgen maken over de pandemie en meer dan de helft laakt Trumps aanpak ervan.

Gezondheidsexperts uitten maandag scherpe kritiek op de presidentiële oproep het virus niet te vrezen – zeker nu veel delen van de VS aan het begin van najaar al kampen met oplopende besmettingscurves. Nabestaanden van aan Covid-19 overleden Amerikanen brachten de afgelopen dagen op tv in herinnering dat hun familieleden een stuk minder adequate zorg kregen dan de president.

Deze sentimenten kunnen het voor de president riskant maken snel weer op campagne te gaan. Tegelijkertijd zullen zijn aanhangers, die de virusdreiging al minder serieus namen dan Democratische kiezers, dit na zijn miraculeuze herstel wel van hem verwachten. Op Twitter citeerde Trump maandagavond een rechtse columniste van tabloid The New York Post die de hoop uitsprak dat hij spoedig „als onoverwinnelijke held” de campagne hervat.

De Democraten zetten Trump en zijn partij ondertussen weg als één grote virusbrandhaard, na een uitbraak die te herleiden lijkt naar een ceremonie in de Rozentuin van het Witte Huis, eind vorige maand. Democratische kandidaten nemen plexiglas kamerschermen mee naar debatten met Republikeinen en vragen of de spreekgestoeltes verder uiteen geplaatst kunnen worden.

Uitgestorven West Wing

Onduidelijk blijft of de uitbraak in het Witte Huis zelf al bedwongen is. Maandag werd bekend dat Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany besmet is. De West Wing is goeddeels uitgestorven, meldde persbureau AP maandag. Er is geen mondkapjesplicht afgekondigd en veel stafleden werken bezorgd thuis. Voor het bedienend personeel in de residentie, van wie een groot deel tot een risicogroep hoort, is thuisblijven echter geen optie. Zeker niet nu naast de eveneens besmette first lady Melania ook haar echtgenoot weer thuis is.

Debat Running mates Nu duidelijk is dat zelfs de machtigste man ter wereld het coronavirus niet buiten de deur kan houden, is het extra interessant wie straks slechts een hartslag van het presidentschap verwijderd is. Het debat tussen Joe Bidens running mate Kamala Harris en Trumps vicepresident Mike Pence, woensdagnacht, lijkt daardoor meer kijkers te zullen trekken dan andere jaren. Ook omdat na hun schreeuwdebat van vorige week en Trumps coronabesmetting onduidelijk is of de presidentskandidaten zelf nog toekomen aan hun twee resterende debatten. Over de voorwaarden voor het debat tussen de vicepresident en de Californische senator is lang onderhandeld door beider campagneteams. Pence heeft bedongen dat beiden op een stoel zullen zitten en niet achter een katheder staan. Harris heeft in reactie op Trumps infectie bedongen dat de afstand tussen hen beiden wordt opgerekt van zeven naar twaalf voet (3,65 meter). Ook wordt er naar verluidt een plexiglas scherm geplaatst. Hiermee onderstreept Harris het beeld van een Republikeinse partij die het virus niet serieus zou nemen. Tijdens het presidentiële debat van vorige week droegen Trump, zijn familieleden en stafchef Mark Meadows in de zaal geen mondkapje, ook al waren sommigen achteraf gezien op dat moment al besmet. Dit terwijl, volgens moderator Chris Wallace van Fox News, „iedereen was gezegd een masker te dragen. Waarom vonden de first family en de stafchef dat de regels voor iedereen behalve henzelf golden?”