Wie Poetin wil ontmoeten moet eerst twee weken in quarantaine

De werkbesprekingen van president Poetin worden voortdurend gefilmd en verlopen via een strak scenario.

Vroeger ging dat zo: Poetin ontvangt op zijn residentie Novo-Ogarjovo, even buiten Moskou, zijn gast – zeg, de gouverneur van Irkoetsk. President en gouverneur nemen plaats aan de kleine tafel voor Poetins bureau. De zichtbaar gespannen gouverneur doet verslag, af en toe onderbroken door vragen van de president. Na vijf minuten heeft het Russische journaal genoeg materiaal en kunnen de camera’s uit. Daarna begint het overleg pas echt.

Poetins werkbesprekingen worden nog steeds dagelijks uitgezonden, maar sinds het uitbreken van de corona-epidemie is het format radicaal gewijzigd. De Russische president zit nu achter zijn bureau en praat tegen een gigantisch scherm, in een onbekend interieur in beige en bruin. Op sociale media ging het gerucht dat Poetin zijn toevlucht had genomen tot een atoombunker, maar het Kremlin ontkende dat: wat we zien is een speciale, maar bovengrondse telewerk-kamer in Novo-Ogarjevo.

Feit is dat Poetin zich slechts bij hoge uitzondering buiten zijn residentie begeeft en dat nog maar weinigen worden toegelaten tot de Russische president. Sinds afgelopen maart heeft Poetin bijna niemand ontvangen. Terwijl overal in Rusland de lockdown deze zomer werd afgebouwd en de kinderen op 1 september weer naar school gingen, bleef president Poetin in strenge quarantaine.

Afgeschermd

Vorige week publiceerde onderzoekswebsite Projekt nieuwe details over de manier waarop Poetin wordt afgeschermd van de buitenwereld. Iedereen die in de buurt zal komen van de president moet vooraf ten minste 14 dagen in quarantaine doorbrengen. Volgens Projekt gebeurt dat in een aantal overheidsdatsja’s bij Moskou, maar ook in twee hotels in Sotsji, op meer dan twee uur vliegen van de hoofdstad. Ambtenaren kunnen rekenen op een verblijf van twee weken in pensionaat ‘Roesj’ of ‘Dagomys’ in het kuuroord aan de Zwarte Zee. Geen vervelende omgeving, maar een ommetje door de stad is ten strengste verboden. Topambtenaren en de grote kanonnen van de Russische industrie mogen zelf bepalen waar ze hun twee weken zelfisolatie doorbrengen. Ook Aleksej Miller, de topman van Gazprom, zou voor zijn ontmoeting met Poetin twee weken in quarantaine hebben gezeten.

Wie naar de werkkamer van Poetin loopt, moet eerst door een wolk van desinfectiemiddel

Daar blijft het niet bij. The New York Times sprak deze week met de producent van een bedrijf dat mobiele desinfectietunnels produceert. Wie naar de werkkamer van Poetin loopt, moet eerst door een wolk van desinfectiemiddel. Producent Olga Izranova gaf toe dat haar tunnel niet veel uitricht tegen het coronavirus. Maar als het gaat om de veiligheid van de president wordt niets aan het toeval overgelaten. Zo drinkt Poetin uit een speciale mok met een deksel – misschien om te voorkomen dat hij wordt vergiftigd. Toen vorig jaar tijdens een G20-ontmoeting in Japan de wereldleiders het champagneglas hieven, toastte Poetin met zijn witte thermosbeker.

Stokoude veteranen

Soms gaat het toch mis. De stokoude veteranen die naast Poetin op de tribune zaten tijdens de (uitgestelde) overwinningsparade afgelopen juni, waren twee weken geïsoleerd, maar dat gold niet voor de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko – die het virus niet erg serieus nam. Afgelopen juli liet Loekasjenko ineens weten dat hij besmet was geraakt maar dat hij nauwelijks symptomen van Covid-19 had gehad. Ook anderen die vaak in contact komen met Poetin werden ziek: de Russische premier Michail Misjoestin, en Poetins woordvoerder Dmitri Peskov.

De 67-jarige president is tot nu echter gevrijwaard van het virus. Volgens woordvoerder Peskov denkt Poetin er over om zich te laten inenten met het Russische vaccin ‘Spoetnik V’, dat zich nog in de testfase bevindt, maar dat op 11 augustus alvast werd vrijgegeven. De president heeft bekendgemaakt dat een van zijn dochters zich heeft laten inenten met het experimentele vaccin. Ook de Moskouse burgmeester Sergej Sobjanin heeft dat gedaan, net als minister van Defensie Sergej Sjojgoe en de partijleider van de nationaal-rechtse partij LDPR, Vladimir Zjirinovski. Volgens website Projekt heeft de Moskouse elite al vanaf april geprobeerd om toegang te krijgen tot het vaccin. Degenen met de juiste connecties zijn daar ook in geslaagd, aldus Projekt.

Gewone Russische burgers maken zich intussen op voor de tweede golf en een nieuwe lockdown. Het aantal besmettingen in Rusland kwam deze week voor de tweede dag op rij boven de tienduizend uit – het niveau van de vorige piek in april. In de komende weken zal duidelijk worden welke maatregelen er zullen worden genomen om het virus in te dammen.