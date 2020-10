Waarom altijd maar keurig?

Harriët de Kroon (53) had het parelsnoer van haar moeder kapotgetrokken en ’s avonds voor het slapengaan – ze was nog geen zeven – biechtte ze het op. Haar moeder werd boos, en toen werd haar vader boos op haar moeder. Harriët vertelde toch eerlijk wat er gebeurd was? „Voor mijn vader”, zegt ze, „was van alle deugden eerlijkheid de belangrijkste.” Haar moeder was meer van de bescheidenheid en de goede manieren. Met twee woorden spreken, geen rommel op straat gooien, aardappels op je bord verdelen met een vork. Zo is Harriët de Kroon opgevoed. Normen, waarden, en wat naar dat brutale mensen de halve wereld hebben. Haar moeder was oefentherapeut Cesar, haar vader exportleider in de papierindustrie. Ze woonden in Apeldoorn.

Harriët de Kroon, strafrechtadvocaat in Hilversum, was een keurig meisje, zegt ze. Verlegen ook, behalve op het hockeyveld. „Ik kon goed hockeyen.” Als au pair in Florida, na de middelbare school, en bij het studentencorps in Amsterdam leerde ze al om minder beschroomd te zijn en zich meer te laten gelden. Niet toevallig vond ze een man die, zegt ze, uit een familie van schreeuwers komt. „Bij hen moet je wel schreeuwen, anders kom je niet aan het woord.” En ze komt graag aan het woord, zegt ze, want ze vindt dat ze best iets te vertellen heeft. Ze houdt van discussiëren.

Op 29 juni 2007, ze was veertig, las ze in NRC een recensie van Maarten van Rossem over twee biografieën van Hillary Clinton. De auteurs waren negatief over haar. Ze vonden dat ze van een idealistische, romantische jonge vrouw was gedegenereerd tot een keiharde, koele tante, een politieke terriër die hoe dan ook wilde winnen. „Journalistiek gemoraliseer”, vond Van Rossem. Zonder een „flinke dosis gewetenloze vechtlust” had Hillary het nooit gered in de politiek. En: „Keurige mensen met hoogstaande beginselen worden geen president van de VS, die brengen het trouwens nergens ver.”

Vooral om dat laatste moest Harriët de Kroon „onbedaarlijk lachen”. Bij nader inzien, zegt ze, was het ook zo wáár. Waarom altijd maar die keurige en bescheiden mevrouw willen zijn, nooit eens flink brutaal? Daar moest ze maar eens mee ophouden. Ze knipte het citaat uit en plakte het op haar bureau.

Nee, ze is nog steeds geen opschepper. Zichzelf opblazen of over andermans grenzen gaan doet ze ook niet. „Dat is onbeschaafd.” Waarin is ze dan veranderd? Daar moet ze even over nadenken. Dan vertelt ze hoe hard de concurrentie in de strafrechtadvocatuur is geworden, hoe normaal het nu is om klanten voor elkaars neus weg te pikken. „Ik ben”, zegt ze, „mee gaan doen met de wolvenroedel.”

