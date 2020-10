‘Vliegtuig actiegroep We Gaan Ze Halen mag niet landen op Lesbos’

Een vliegtuig van actiegroep We Gaan Ze Halen zou maandag een half uur voor de landing op het Griekse Lesbos zijn omgeleid naar Athene. Volgens de groep is de toestemming om te landen op het eiland „middenin de lucht ingetrokken”, zo staat in een verklaring op Facebook. De actievoerders betrokken bij de ophaalactie zeggen het toestel niet te zullen verlaten, voor ze op Lesbos zijn geland.

De omleiding zou zijn gebeurd om „veiligheidsredenen” en op „strikte orders” van de luchtverkeersleiding in Athene. Voor vertrek zou toestemming zijn verleend door de autoriteiten op het eiland, maar die lijkt te zijn ingetrokken. De Griekse autoriteiten hebben hierover nog niets bekendgemaakt. We Gaan Ze Halen stuurde maandagochtend vanaf de Rotterdam The Hague Airport een lege Boeing 737 naar Griekenland. Het doel van de actiegroep is om 189 migranten uit het verwoeste kamp Moria op te halen en naar Nederland te brengen.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie, VVD) is tegen de plannen. Volgens de bewindsvrouw zou de actie de plannen van de Griekse autoriteiten, de Europese Commissie, Nederland en andere lidstaten om vluchtelingen uit Moria op te vangen, in de weg zitten. Het kabinet heeft al toegezegd vijftig minderjarigen en vijftig kwetsbare migranten vanuit Lesbos naar Nederland te halen.

Eind 2018 kwam de actiegroep met een soortgelijk initiatief. We Gaan Ze Halen wilde toen met een bus en tientallen auto’s een groep vluchtelingen in Griekenland ophalen. In Duitsland ging de bus kapot. De activisten reden met auto’s verder, maar in Griekenland aangekomen moesten zij onverrichterzake weer naar Nederland terugkeren. De Griekse autoriteiten zouden niet in gesprek hebben gewild.