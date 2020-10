Viruswaarheid-leider Willem Engel thuis aangevallen

Willem Engel, voorman van de beweging Viruswaarheid die zich verzet tegen de corona-maatregelen, is voor zijn huis in Rotterdam aangevallen. Daarbij is een ruit ingeslagen. De politie heeft een 39-jarige verdachte uit Hellevoetsluis aangehouden.

Engel is het bekendste gezicht van de protesten tegen het coronabeleid. Met zijn beweging Viruswaarheid organiseert hij acties tegen de corona-maatregelen, die tot hevige reacties leiden.

Zondagmiddag werd Engel opgewacht voor zijn huis, waar ook zijn dansschool is gevestigd. „Een onbekende man rende op mij af en wilde me te lijf gaan. Hij schreeuwde: jij bedreigt mensen, ik ga je kapot maken!”, vertelt Engel, die zijn huis in vluchtte. Daarop sloeg de man het bovenraam van zijn deur in, zo is te zien op beelden van de beveiligingscamera die NRC heeft bekeken. Nadat de man te horen kreeg dat de politie in aantocht was, keerde hij terug naar zijn auto, vertelt Engel. Niet lang daarna werd hij aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder is de man inmiddels vrijgelaten en moet hij zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Actie tegen verzorgingstehuis

Volgens Engel refereerde zijn belager aan een actie van Viruswaarheid tegen een woonzorgcentrum. Nadat verzorgingshuis Guldenakker in Goirle vorige maand voor de tweede keer haar deuren sloot wegens een uitbraak, riep Engel zijn volgers via Facebook op het verzorgingstehuis te bellen. In de weken hierna ontving het verzorgingstehuis scheldpartijen en doodsbedreigingen per telefoon. Volgens Engel was dit geenszins de bedoeling van zijn oproep. „Ik roep niet op tot het uitschelden van zorgpersoneel. Mijn bedoeling was dat mensen het verzorgingstehuis op normale wijze zouden vragen haar beleid te wijzigen.”

Met een oplopend aantal besmettingen en nieuwe maatregelen neemt de polarisering rond het coronabeleid toe. Eerder vertelde influencer Famke Louise dat haar auto was vernield nadat ze zich in televisieprogramma Jinek uitsprak tegen het coronabeleid onder de hashtag #ikdoenietmeermee. Na een storm van kritiek kwam ze terug op haar uitspraken.