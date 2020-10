Twijfel over het effect van een behandeling? Dan uit het basispakket

Het basispakket wordt onder de loep genomen. Een deel van de zorg in het pakket wordt over een paar jaar niet meer vergoed door verzekeraars. Dat blijkt uit een maandag bekendgemaakt voornemen van het Zorginstituut om niet-effectieve behandelingen te schrappen. Ook nieuwe behandelingen en medicijnen worden kritischer bekeken.

Bij het Zorginstituut werken artsen, juristen en data-analisten. Zij adviseren het ministerie van Volksgezondheid over de samenstelling van het basispakket. Tot dusver onderzocht het vooral nieuwe behandelingen en medicijnen. Nu wil het zich meer gaan richten op bestaande zorg en behandelingen die al in het pakket zitten. Wat betreft nieuwe behandelingen en medicijnen wil het preciezer beslissen voor welke patiëntengroepen ze worden goedgekeurd.

Al jaren is er discussie over ‘onzinnige zorg’. Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg bij de Universiteit van Amsterdam, meldde vorig jaar dat bij liefst de helft van alle handelingen die artsen uitvoeren niet wetenschappelijk bewezen is dat de patiënt er baat bij heeft. Bij 5 tot 10 procent is zelfs wetenschappelijk aangetoond dat de behandeling niets toevoegt. Deze schattingen ontleende hij deels aan buitenlands onderzoek, maar het gaf een duidelijk signaal: veel zorg is helemaal niet nodig.

Het Zorginstituut kiest komende tijd behandelingen waar twijfels over zijn en geeft artsen de tijd te bewijzen dat het werkt. Lukt het ze niet, dan wordt de zorg uit het pakket geschrapt. Dat proces zal jaren duren, bevestigt Michiel Geldof, woordvoerder. „Maar we zullen het voor veel verschillende behandelingen tegelijk doen, waardoor we het basispakket toch binnen een paar jaar een stuk zinvoller maken.”

Meer bewijs

Een voorbeeld zijn slaapcentra in ziekenhuizen, waar patiënten met apneu (nachtelijke ademstops) worden geholpen. De ziekenhuizen moeten van het Zorginstituut meer bewijs gaan aanleveren dat patiënten baat hebben bij behandelingen.

Een ander voorbeeld is dat het Zorginstituut adviseert voor wie bepaalde behandelingen vergoed worden. Geldof: „Bijvoorbeeld dat een behandeling alleen vergoed wordt als eerst een zorgvuldige diagnose is gesteld.”

Het is hoog tijd kritisch te kijken naar het basispakket, zegt Geldof. „Afgelopen vijf jaar zijn de uitgaven aan de zorg in het basispakket met 21 procent gestegen naar bijna 48 miljard euro.”

Bovendien zijn er dure behandelingen op komst, zegt Geldof. Zoals steeds meer soorten gentherapie, dat kan soms wel een miljoen per patiënt per jaar kosten. „Het basispakket wordt alleen maar groter en groter, er gaat maar zelden wat uit. Als we dit willen blijven betalen, dan moet er kritisch gekeken worden naar de inhoud van het basispakket.”

Dat het niet eenvoudig is zorg uit het basispakket te halen, blijkt nu het Zorginstituut een behandeling voor ernstige astmapatienten in het Zwitserse Davos wil schrappen. Het Zorginstituut vond de behandeling niet bewezen effectiever dan longrevalidatie in Nederland. Dit leidde tot onvrede bij patiëntenorganisaties en in de Tweede Kamer.

De Federatie Medisch Specialisten wil ook dat onnodige zorg uit het stelsel wordt gehaald, maar wees er eerder op dat niet bewezen effectief iets anders is dan bewezen niet-effectief. Soms bewijzen behandelingen zich namelijk in de praktijk.

Kritischer

Het Zorginstituut wil ook preciezer gaan beslissen voor welke patiëntengroepen nieuwe behandelingen en medicijnen wel en niet worden vergoed. Om dat voornemen kracht bij te zetten, werd het oordeel van het Zorginstituut over een aantal nieuwe behandelingen maandag bekend. Zo oordeelt het instituut dat een geneesmiddel tegen nierkanker (de combinatietherapie avelumab-axitinib) geen toegevoegde waarde heeft en blijft het voorlopig uit het basispakket. Een ander voorbeeld is de neusspray esketamine. Die wordt alleen goedgekeurd bij de behandeling van een bepaalde vorm van depressie als eerdere behandelingen faalden. Ook adviseert het Zorginstituut de minister van Medische Zorg het middel pas op te nemen in het basispakket na stevige prijsonderhandelingen: de meerkosten worden nu namelijk geraamd op bijna zestien miljoen per jaar na opname in het pakket. „Dit alles om ons geld voor de zorg alleen te besteden aan waardevolle behandelingen waarvan vaststaat dat die echt werken.”