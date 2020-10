‘Toestand president Trump verder verbeterd’

De toestand van de Amerikaanse president Donald Trump is in de nacht van zondag op maandag verder verbeterd. Dat heeft de stafchef van het Witte Huis, Mark Meadows, maandag gezegd tegen Fox News. De met het coronavirus besmette president overlegt later op de dag met zijn medische team om te besluiten of hij naar huis kan.

Gedurende het weekend lieten zowel de president als zijn artsen weten dat hij aan de betere hand was. Wel werd benadrukt dat zondag en maandag kritieke dagen voor zijn herstel zouden zijn. Zondagmiddag reed Trump een rondje voor het ziekenhuis in een hermetisch afgesloten auto, om zijn aanhangers die daar stonden te bedanken voor hun steun.

Trump bleek vrijdagochtend positief te zijn getest op het coronavirus. Die avond werd hij opgenomen in een militair ziekenhuis nadat zijn toestand was verslechterd. Zo had de president hoge koorts en kreeg hij een uur lang zuurstof toegediend. Op zaterdagochtend moest Trump nog een keer aan het zuurstof. Ook kreeg hij de steroïde dexamethason, een middel dat normaal gesproken wordt gebruikt om kritieke Covid-19-patienten te behandelen.

