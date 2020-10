Tel Aviv steekt Hollywood naar de kroon

Na het internationale succes van de Israëlische serie Fauda, over het Palestijns-Israëlische conflict, gooit Tehran nu hoge ogen. Een spionageserie met een Israëlische geheim agente op missie in de Iraanse hoofdstad. De internationale rechten zijn reeds voor de eerste uitzending verkocht aan Apple TV+.

Israëlisch tv-werk is niet altijd als zodanig herkenbaar. Amerikaanse hits als In Treatment, Homeland en The Baker and the Beauty zijn adaptaties van Israëlische series. Wat is het geheim van dit succes?

„Tehran is de volgende Fauda”, zegt coproducent Alon Aranya, die Cineflix strikte voor de internationale distributierechten. „Waar Fauda jaren over deed, heeft Tehran in een maand bereikt”, doelend op de snelheid waarmee internationale media en publiek de nieuwe serie hebben opgemerkt.

Volgens Tom Nunan, coproducent van onder meer de Oscarwinnende film Crash en de succesvolle komedieserie Will & Grace, is Israël „helemaal hot” als content provider. Daarin spelen verschillende factoren mee. Ten eerste is er de Israëlische realiteit van oorlog en conflict, die volgens Aranya „uniek” en „intens” is en zo stof voor verhalen levert. Series als Fauda en Tehran spelen direct in op die werkelijkheid – althans, op het Israëlische perspectief. Daarbij maken ze gebruik van de mythische faam van de Israëlische geheime diensten. De inherente schimmigheid van spionagewerk in combinatie met de heersende impressie dat de Israëlische dienst Mossad overal oren en ogen heeft, prikkelt al jaren de fantasie van kijkers in het Midden-Oosten en daarbuiten.

Mysterieuze explosies

Fantasie en realiteit komen soms verraderlijk dicht bij elkaar; in juli, terwijl de spionageserie Tehran in Israël werd uitgezonden, berichtten de kranten over mysterieuze explosies bij een kernreactor in Iran, die door verschillende analisten aan Israël werden toegeschreven. „Kijkers weten niet meer of de realiteit voorafgaat aan de fictie of andersom”, zegt de Franse politicoloog Dominique Moïsi, auteur van het boek Triomf van de angst. De geopolitiek van series in een telefoongesprek met NRC. „Dat maakt zo’n serie des te geloofwaardiger. Series helpen om de geopolitieke werkelijkheid te begrijpen.”

Er hoeven geen spionnen en geweren aan te pas te komen om succesvol te zijn. Series als Shtisel, over een ultra-orthodoxe familie in Jeruzalem, en Srugim, een Israëlische variant op Friends, zijn geweldloos, maar spelen in op andere aspecten van die Israëlische werkelijkheid, zoals de spanning tussen seculier en orthodox. Experts roemen de psychologische diepgang in Israëlische series, vergeleken met hun Amerikaanse tegenhangers. Scenarioschrijver Moshe Zonder, die zowel aan Fauda als aan Tehran werkte, vermoedt dat de Israëliërs van de nood een deugd maakten. „Televisiebudgetten in Israël zijn heel laag”, zegt hij. „Dus we moeten het hebben van de conflicten, de personages en hun verhoudingen.”

Israël is als klein land bovendien gewend om over de grenzen te kijken. „Wat met de Israëlische high tech is gebeurd, heeft Israëlische ondernemers de ogen geopend: we kunnen op het strand van Tel Aviv zitten en de wereld veroveren”, zegt Tehran-producent Alon Aranya. Dat zelfvertrouwen ziet hij nu ook bij Israëlische tv-makers. In eerste instantie hoopte Israël net als Nederland de grootste successen te halen uit programmaformats. „Iedereen zette in op de volgende Big Brother”, zegt Aranya, „maar dramaseries bleken succesvoller.” Succes versterkt elkaar. „In Israël zien jonge producenten dat sommige series het internationaal goed doen, daar worden ze ambitieuzer van”, aldus de Amerikaanse producent Nunan. Er wordt in de televisiewereld volgens hem nu meer dan ooit gelet op Israëlische tv-makers. „We merken dat daar iets interessants gebeurt.”

Het internationale succes is mede te danken aan streamingdiensten als Netflix en Amazon. „Deze diensten beconcurreren niet alleen nationale betaalzenders, hun strategie is ook om per regio producties van hoge kwaliteit te leveren”, zegt Nunan. „Een Israëlische kijker neemt eerder een abonnement als er Israëlische series te zien zijn – en dan kan hij ook nog naar Amerikaanse series kijken. In plaats van remakes zenden streamingdiensten gewoon de originele programma’s uit.”

Aranya heeft de televisiewereld de laatste jaren snel zien veranderen. „Eerst werd een lokale show misschien eens verkocht aan een andere tv-zender, of er werd een nieuwe versie gemaakt van een lokaal programma”, zegt hij. „Vervolgens was er het internationale succes van lokaal geproduceerde series – Fauda maar ook bijvoorbeeld La Casa de Papel – en Tehran is de volgende stap; nu wordt lokale inhoud meteen internationaal geproduceerd.” Voor Amerikaanse producenten zijn lokale producties volgens Aranya interessant. „Het kost een fractie van een Amerikaanse show, en ze trekken evengoed een miljoenenpubliek.”

‘Oriëntalistische hersenspoeling’

Critici beschuldigen Israëlische producenten ervan televisiedrama te gebruiken voor de verspreiding van Israëlische propaganda. Een conservatieve Iraanse krant schreef de serie Tehran nog voor verschijning af als anti-Iraans. De activistische schrijfster Belén Fernandéz noemt Tehran in een kritisch artikel „oriëntalistische hersenspoeling”. Alleen een bepaald soort Iraniërs, namelijk de jongeren die tegen het regime ageren, krijgt positieve aandacht. „De meerderheid van de Iraanse bevolking wordt afgeschilderd als onecht, achterlijk en extreem”, schrijft Fernandéz. Over Fauda heerst vergelijkbare controverse – volgens fans zijn de Palestijnen én de Israëliërs erin menselijker dan ooit, volgens critici maakt Fauda een karikatuur van Palestijnen en praat het de bezetting goed. Intussen is de serie ook onder Palestijnen en andere Arabische kijkers populair.

De makers zijn het niet met de kritiek eens. „Fauda en Tehran spelen met goed en kwaad”, zegt scenarioschrijver Moshe Zonder. „Er zijn geen pure slechteriken of helden.” Faraz Kamali, de hooggeplaatste Iraanse veiligheidsofficier die op de Israëlische spionne jaagt, is „geen schurk”. „Hij is een lokale patriot, een familieman die alles voor zijn vrouw doet, en hij is een man van eer.” Politicoloog Moïsi wijst erop dat nuance en propaganda elkaar niet uitsluiten. „Democratische staten versterken hun soft power door zichzelf kritisch te belichten, autoritaire staten door hun grootsheid te tonen.”

Als ze voor íets reclame maken, dan eerder voor Iran dan voor Israël, zeggen de makers van Tehran. De mooiste feedback kreeg Zonder naar eigen zeggen van Joodse Iraniërs die naar Israël zijn geëmigreerd. „Velen van de tweede generatie, die in Israël zijn geboren of heel jong uit Iran kwamen, schaamden zich voor het zware Farsi-accent van hun ouders en grootouders en hun culturele gebruiken. Nu horen we van jonge Iraanse Israëliërs dat ze trots zijn op hun erfgoed – en beschaamd dat ze zich zo lang schaamden.”