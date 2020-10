Teheran laat Franse antropologe uit cel

Iran heeft de Frans-Iraanse onderzoekster Fariba Adelkhah voorlopig vrijgelaten. Dat zei haar advocaat tegen Le Monde zaterdag. Adelkhah is in mei veroordeeld voor ‘samenzwering tegen de staatsveiligheid’ en ‘propaganda tegen het systeem’ en kreeg 6 jaar cel.

De antropologe werd in juni vorig jaar opgepakt in Iran samen met haar Franse collega Roland Marchal. Deze socioloog werd in maart vrijgelaten na een deal tussen Frankrijk en Iran. De Franse minister van Buitenlandse Zaken noemde de zaak „een politieke actie, die niet is gebaseerd op enig vaststaand feit of serieus element”. Ook riep hij Iran op Adelkhah „meteen” vrij te laten. Iran beschouwt mensen met een dubbele nationaliteit alleen als Iraans staatsburger.

Zaterdagavond meldde haar advocaat dat Adelkhah is vrijgelaten uit de gevangenis, maar een enkelband moet dragen. Ze heeft medisch verlof gekregen en staat onder huisarrest in haar eigen huis in Teheran. De advocaat hoopt dat de tijdelijke vrijlating definitief wordt, zegt hij tegen Le Monde.

Adelkhah deed in Iran onderzoek naar de rol van vrouwelijke leiders binnen de islam. Eerst werd ze verdacht van spionage. Daarop staat de doodstraf in het land. Academici maakten zich de afgelopen maanden zorgen over de gezondheid van Adelkhah, nadat ze in februari 49 dagen in hongerstaking ging.

Meerdere mensen met een dubbele nationaliteit zijn in Iran opgepakt op verdenking van spionage. Volgens Le Monde zijn deze beschuldigingen toegenomen sinds de VS zich in 2018 terugtrokken uit het nucleaire akkoord en er strenge sancties kwamen tegen Iran.