Tante Tonnie, in al haar eenzaamheid

Nu hier in New Jersey het gewone leven heel voorzichtig op gang komt, denk ik aan mijn tante Tonnie. Zeker als ik de zurige herfstlucht ruik die ’s avonds uit de aarde opstijgt.

In een tijd getekend door armoe en oorlog, belandden drie van mijn moeders zes zussen in het klooster. Ik heb een foto van een heel jonge Tonnie, in habijt, terwijl ze symbolisch trouwt met Jezus. Sindsdien droeg ze zijn trouwring.

Liever had tante Tonnie een man van vlees en bloed gehad, zoals mijn moeder. Een man met wie ze kon vrijen, kinderen krijgen en plezier maken. Het was haar niet gegund. Daar stond tegenover dat ze elk najaar twee weken weg mocht uit het klooster. Dan kwam ze naar ons.

Mijn vader en ik wachtten haar bij het station op. We zagen haar zwaaien door het raampje, voordat ze met haar belachelijk grote koffer uit de trein stapte en mij uitbundig kuste. Thuis stalde ze gniffelend al haar cadeaus uit op de keukentafel. Knuffels, truien, sokken. Veel te veel, ze begon al maanden tevoren met breien, haken en naaien.

Een spraakwaterval was ze. Ze bleef op tot de zon opkwam, dronk giechelend van mijn moeders fles vermout. Ze trok mijn rode rubberlaarzen aan en banjerde urenlang met mij door de uiterwaarden. We kwamen niet terug voor we helemaal onder de modder zaten. Tante Tonnie was mijn lievelingstante. Kind met mij. Ondeugend, stout. Net zo onaangepast als ik toen was.

Sinds september zijn in Princeton de restaurants en winkels weer open. Mondjesmaat weliswaar — zo blijft de universiteit potdicht. Maar toch, er is bedrijvigheid op straat, vertrouwd geroezemoes.

Ik durf er weer op uit te trekken. Uitgaan met vrienden. Het wordt laat, heel laat. Er valt veel, heel veel bij te praten. Maar het is niet als voorheen. Andere mensen ben ik ontwend. Ik vind ze overdreven vrolijk of juist erg stil, en kan maar moeilijk aandacht opbrengen voor gesprekken die alle kanten opgaan. De rest van de nacht lig ik wakker met een zoemend hoofd.

Ik ben niet meer dezelfde als voor de pandemie. Ik kan niet zomaar mijn oude leven oppakken, doen alsof er niet een hiaat is van een half jaar. Sociaal contact, lees ik, is een van de meest gecompliceerde dingen voor ons brein.

Onderzoek naar mensen die lange tijd in isolement hebben doorgebracht, leert dat terugkeren in de maatschappij niet vanzelf gaat. Poolreizigers, gevangenen, langdurig zieken, kluizenaars, ze kunnen maar moeilijk wennen aan de maatschappij. Met mensen omgaan vereist een mentale spier, die je moet trainen, anders treedt er sociale atrofie op.

Na al die jaren snap ik eindelijk mijn tante Tonnie. Ze was door haar leven in het klooster ontwend met mensen om te gaan. Hoe gelukkig moet ze zich gevoeld hebben toen ze samen met een meisje dat haar dochter had kunnen zijn, in een door haar gehaakte poncho, steentjes over de Maas ketste.

Nu pas begrijp ik hoeveel die twee weken per jaar voor haar betekenden. En hoelang die andere vijftig weken moeten hebben geduurd.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 oktober 2020