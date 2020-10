Stop met discussiëren, draag dat mondkapje

Het is oktober en in Nederland is er nog altijd discussie over de zin van een mondkapjesplicht. In schril contrast met het buitenland, waar het nut van de mondkapjesplicht zich al heeft bewezen. Waarom doen we in Nederland dan zo moeilijk?

Het valt op dat de discussie over de mondkapjesplicht in Nederland anders gevoerd wordt dan bijvoorbeeld in Duitsland. In Duitsland was aan het begin van de coronacrisis ook nog onzekerheid over het nut van een verplichting. Maar vroeg in het voorjaar werd duidelijk dat mondkapjes weliswaar geen wondermiddel zijn, maar toch helpen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook werd duidelijk dat het dragen van mondkapjes niet zozeer om zelfbescherming gaat, maar om te voorkomen dat anderen besmet raken. Het dragen van mondkapjes heeft dus alleen nut als iedereen daaraan meedoet. Om dat te garanderen is een mondkapjesplicht nodig. Dat is een redenering die een groot deel van de Duitsers overtuigd heeft en voor draagvlak heeft gezorgd.

Hoe anders is de discussie in Nederland gelopen. Wat mij vooral verbaasd is het argument dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat mondkapjes dragen helpt, zoals RIVM-baas Jaap van Dissel beweert.

Bedoelde hij daarmee te zeggen dat wij géén mondkapjes moeten dragen? Of hanteerde hij simpelweg een ‘veilig’ wetenschapsbegrip, met als adagium: als wetenschapper wil je niets zeggen dat verkeerd is en als iets niet zeker is dan plak je gewoon het label ‘wetenschappelijk niet bewezen’ erop? Heeft de overheid dit vervolgens als concreet advies voor het mondkapjesbeleid verkeerd geïnterpreteerd? Dat is een treurige gedachte want dat zou betekenen dat het Nederlandse coronabeleid grotendeels op een miscommunicatie berust tussen het RIVM en de overheid.

Gezond verstand

Om tot een verantwoorde beslissing over het mondkapjesbeleid te komen moeten wij ons niet op een bepaald wetenschapsbegrip vastpinnen, maar gewoon het bewijs dat er is met ons gezond verstand afwegen. Daarbij hoort bijvoorbeeld de observatie dat een deel van de mensen zich niet aan de anderhalve meter afstand houdt. Bovendien is het in een dichtbevolkt land als Nederland sowieso moeilijk om de afstandsregel vol te houden. Verder hoort er de overweging bij dat er geen overtuigende alternatieven zijn om het virus in te dammen. Konden wij bijvoorbeeld in de volgende weken een vaccin verwachten, dan hoefden wij het nu niet over een mondkapjesplicht te hebben. Ook is geen van de argumenten tégen mondkapjes doorslaggevend: dat het dragen van mondkapjes tot ‘schijnzekerheid’ zal leiden kun je door goede voorlichting voorkomen. Het is onzin om de mondkapjesplicht uit te spelen tegen de plicht om afstand te houden.

De argumenten tegen een mondkapjesplicht zijn dus niet overtuigend. Als aan de andere kant door het dragen van mondkapjes besmettingen voorkomen kunnen worden en bovendien onze economie en cultuursector met minder beperkingen kunnen draaien, lijkt mij het antwoord op de vraag naar het mondkapjesbeleid duidelijk: laten wij meer mondkapjes dragen. En laten wij vooral een mondkapjesplicht invoeren om te garanderen dat iedereen een mondkapje draagt. Het is al met al maar een kleine moeite om levens te redden en economisch tegenspoed te voorkomen.