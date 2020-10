Romeo en Julia in Israëlische spionageserie Tehran

Benjamin Netanyahu zal niet ontevreden zijn geweest met het plot van de ‘spionagetragedie’ Tehran. De Israëlische premier grijpt iedere gelegenheid aan om het beeld van Iran als aartsvijand van Israël te bestendigen en deze achtdelige serie is volledig gebaseerd op die notie. De landen zijn weliswaar niet fysiek met elkaar in oorlog, maar dat is in dit genre niet onoverkomelijk; de Sovjetschurk heeft immers ook decennialang westerse filmhelden van tegenstand voorzien.

In de serie Tehran, nu op Apple TV, gaat de Joods-Israëlische Tamar Rabinyan, een hacker in dienst van de Mossad, op geheime missie naar Teheran. Ze neemt de gedaante aan van de Iraanse Zhila Gorbanifar, die bij een elektriciteitscentrale werkt. Het is haar taak om daar het luchtafweergeschut te saboteren, opdat Israël een kerncentrale kan bombarderen – dit om te voorkomen dat Iran een atoombom ontwikkelt. Rabinyan heeft Iraanse wortels en kan door haar kennis van het Perzisch vrij onopvallend opereren. Tegelijk probeert de spionne, gespeeld door Niv Sultan, de banden aan te halen met haar familie in Teheran. De zus van haar moeder koos er jaren geleden voor om niet naar Israël te emigreren, maar bij haar islamitische man en dochter te blijven. Als de ware identiteit van Rabinyan bekend zou worden, brengt ze niet alleen haar missie, maar ook haar familie in gevaar.

Het scenario van het in Athene opgenomen Tehran is geschreven door Moshe Zonder. Deze Israëliër verwierf bekendheid met de Netflix-serie Fauda, over een Israëlische antiterreureenheid. Ook Fauda bevatte een spionage-element, maar klassieke actiescènes, met gespierde mannen die elkaar schietend achterna zitten, overheersten. In Tehran wordt er amper een schot gelost, maar de spanning is, zoals we van Zonder gewend zijn, voortdurend aanwezig. Wat helaas ook typisch is voor Zonder, is dat ‘de ander’ al snel een karikatuur wordt. Zo staat Rabinyan nog geen tien minuten op Iraanse bodem of ze is al getuige van een openbare ophanging. De Iraanse bevolking daarentegen is bijzonder liberaal: ze belandt op een huisfeestje waar ongesluierde vrouwen dansen, drugs wordt gebruikt en twee jongens uitgebreid met elkaar staan te zoenen. Grote stappen, snel thuis.

Tragische familiegeschiedenissen

Ook het karakter van Rabinyan blijft oppervlakkig. We komen weinig van haar te weten, waardoor het verhaal wat eendimensionaal blijft; de kijker leert niet wat haar drijft en of haar familie in de rats zit. In Fauda maakte deze informatie de spierbonken nou juist zo menselijk. Wat overblijft, is meeleven met de – onderhoudende – actie in het hier en nu.

Een bescheiden verhaallijn is weggegeld voor de romantische interesses van de hoofdpersoon. Want waar vijandschap heerst, ligt ook onmogelijke liefde op de loer, zo schrijven tv-wetten ons voor. Zoals in Fauda een Joods-Israëlische agent een affaire kreeg met een Palestijnse informant, ontluikt er in Tehran iets moois tussen Rabinyan en een Iraanse collega-hacker. Romeo en Julia goes geopolitiek.

Maar de praktische onmogelijkheid van deze liefde is niet de grootste tragedie in Tehran. Die schuilt in de geschiedenis van al die Joodse families uit landen als Marokko, Tunesië en Iran die daar in veel gevallen na de oprichting van Israël als vijfde colonne werden beschouwd en voor de allesbeslissende keuze stonden om wel of niet naar Israël te emigreren. In sommige gevallen betekende het vertrek naar Israël een definitief afscheid van familie. De scène waarin Rabinyan en haar tante over hun familiegeschiedenis spreken, is aangrijpend. „Mijn vader zei altijd: een oog op Isfahan en een oog op Jeruzalem”, zegt tante. „Ik heb ervoor gekozen om één oog gesloten te houden.”

Serie Tehran Seizoen 1, aflevering 1 t/m 4 nu op Apple TV+. Daarna iedere vrijdag. Cast: Niv Sultan en Shaun Toub. Regisseur: Daniel Syrkin ●●●●●