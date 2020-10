Onbehoorlijk tegengeluid

Gewetensvraag: zou ik, als ik het voor het zeggen had, liever wit zijn, dus blond of rossig en lekker bleek? Er schijnen veel voordelen aan verbonden te zijn, zie white privilege. Maar ik kan me niet herinneren ooit dat verlangen te hebben gehad. Beetje bruiner had ik wel gewild, voor de duidelijkheid, in alle opzichten.

Ik kom erop door het programma Tegenlicht, zondagavond uitgezonden door de NPO. Programmamaker Ikenna Azuike is van Brits-Nigeriaanse afkomst: witte moeder, donkere vader. Dat heeft geresulteerd in een bruinige man. Hij begint met zijn eigen gezin een gesprek over racisme: zijn witte vriendin, twee kinderen, de ene wat lichter en blonder dan de ander. Dat oogt kwetsbaar, zeker als het zoontje zegt ‘bruin’ te zijn, net als zijn vader, terwijl het zusje ‘wit’ is. „Zo wit ben ik ook weer niet”, zegt ze ter verdediging.

Mijn hart breekt een beetje. Zelf opgegroeid in een gezin waarin vader en moeder op zeker moment ‘autochtoon’ heetten, en zusje en ik ‘allochtoon’. Leek mij pure waanzin.

Het idee van Azuike en vriendin Mette is de kinderen te wapenen tegen racisme, maar hen ook uitzicht te bieden op een ‘post-racistische planeet.’

En zo komen de deskundigen in beeld, de dichter/woordkunstenaar, de informaticus die meent dat het alleen zal lukken met Kunstmatige Intelligentie. En er is de ‘trauma verloskundige’ Camille Barton, die racisme niet alleen in taal of daden lokaliseert, maar vooral in het lichaam. Ongemak, verdriet, woede, het zit niet zozeer tussen de oren, maar in de botten en spieren. Ze vat haar aanpak resoluut samen: „Voor zwarte mensen speelt er altijd de pijn, en bij witte mensen gaat het om schuld en schaamte.”

Dat zijn ferme streken, waarmee het beeld van raciaal ongemak wordt geschetst. Vooral de reductie van zwart tot pijn klinkt aannemelijk gezien de (voor)geschiedenis van kolonialisme, slavernij en racisme, maar is welbeschouwd net zo’n grof stereotype als de altijd blije, tapdansende zwarte.

Het is een exportbeeld, bedoeld voor de ‘witte’ buitenwereld. Het is keurig om het zo te zeggen. Maar wie gelooft nu werkelijk dat gekleurde en zwarte mensen uitsluitend ‘pijn’ uitwisselen onder elkaar. Alsof er niet de veerkracht is, de inventiviteit, de herkenning en de gein. Alsof Joden alleen maar grienen.

De Amerikaanse ‘bruinhuidige’ schrijver Albert Murray (z’n eigen woorden) zei het vijftig jaar geleden zo: „Er moet toch iemand zijn, die uitlegt wat Amerikaanse ‘negroes’ fijn vinden aan zwart-zijn, fijn vinden aan Amerikaans-zijn.”

Dat tegengeluid klinkt nu zowat onbehoorlijk.

