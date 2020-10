Nobelprijs ontdekking hepatitis C

Miljoenen levens zijn gered dankzij de ontdekking van het hepatitis C-virus, een infectieziekte die chronische leverontsteking en leverkanker kan veroorzaken. De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde 2020 ging maandag naar de drie ontdekkers van deze ziekteverwekker: de Amerikaanse virologen Harvey Alter en Charles Rice, en de Britse viroloog Michael Houghton. Dankzij hun werk, dat decennia bestreek, kon de verspreiding van het ongrijpbare hepatitis C-virus beter worden bestreden en zijn effectieve medicijnen en behandelingen ontwikkeld. De drie heren delen de prijs, die dit jaar is verhoogd naar 10 miljoen Zweedse kronen (ongeveer 955.000 euro). Op 10 december, de sterfdag van Alfred Nobel, zal die worden uitgereikt.

Hepatitis is een leverontsteking en wordt meestal veroorzaakt door een virus. Mensen die eraan lijden, hebben weinig eetlust, last van braken en vermoeidheid, en soms krijgen ze geelzucht: hun oogwit en hun huid worden geel. Er zijn inmiddels vijf verschillende hepatitis-virussen bekend, van hepatitis A tot E. Hepatitis A en E veroorzaken een acute infectie en verspreiden zich via besmet drinkwater of voedsel. De andere drie, waaronder ook hepatitis C, kunnen een chronische leverontsteking veroorzaken, waarbij de lever beschadigd raakt en leverkanker kan ontstaan. Heptitis C wordt overgedragen via bloed. Wereldwijd zijn ongeveer 71 miljoen mensen chronisch geïnfecteerd met het hepatitis C-virus en er sterven ieder jaar 400.000 mensen aan de gevolgen van deze ziekte, schat de wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ziek na bloedtransfusie

Hepatitis was in de jaren 1960 en 1970 een groot probleem. Patiënten die een bloedtransfusie kregen, hielden daaraan soms een chronische leverontsteking over – die kans kon oplopen tot 30 procent. Dankzij bloedtests kon met hepatitis B besmet bloed eruit gepikt worden, maar nog altijd kregen sommige patiënten na een transfusie leverontsteking, constateerde een van de drie huidige Nobellaureaten, Harvey Alter. Er moest dus nog een onbekende ziekteverwekker zijn. Alter toonde aan dat hij met het bloed van hepatitispatiënten chimpansees kon besmetten. De ziekte kreeg de naam non-A, non-B hepatitis.

Hoe dat virus er dan uit zag, was de volgende grote vraag. De tweede Nobelprijswinnaar, Michael Houghton, werkte destijds bij het Californische biotech-bedrijf Chiron Corporation en karakteriseerde het virus op basis van fragmenten van het genetische materiaal uit chimpansees. „Het was voor het eerst dat via moleculaire methoden een virus werd gekarakteriseerd”, zegt de Nederlandse epidemioloog en microbioloog Roel Coutinho, oud-directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. „Tot die tijd gebeurde dat door cellen in kweekbakjes te besmetten, maar dat lukte niet met dit ongrijpbare virus.” Houghton en zijn collega’s ontdekten in 1989 dat het een nieuw soort rna-virus was dat in de Flavivirus-familie hoorde. Ze noemden het hepatitis C.

De derde winnaar, Charles Rice, destijds aan de Washington universiteit, boog zich over de vraag of dit virus zich inderdaad kon verspreiden en leverziekte veroorzaken. Met genetische technieken ontdekte hij welke delen van het hepatitis C-virus verantwoordelijk zijn voor de vermeerdering van het virus. Hij liet zien dat deze onderdelen een belangrijke rol speelde bij het veroorzaken van leverontsteking. Toen hij het virus injecteerde bij chimpansees, kregen zij er ook chronische leverontsteking van. Daarmee was definitief aangetoond dat dit het virus was dat de onverklaarbare leverontstekingen veroorzaakte bij patiënten na bloedtransfusies.

Antilichamen

Mensen kunnen ongemerkt jarenlang met hepatitis C besmet zijn. Driekwart van de geïnfecteerde mensen is 20 tot 25 jaar drager van het voordat de ziekteverschijnselen beginnen. Maar ze zijn dan wel besmettelijk. Mensen die besmet zijn kunnen wel antilichamen maken, maar die bieden geen bescherming tegen een nieuwe infectie.

Bekende risicogroepen voor een hepatitis C-infectie zijn dan ook (ex)verslaafden die drugs injecteren, migranten uit landen waar hepatitis C voorkomt en hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen. In Nederland dragen ongeveer 28.000 mensen dit virus bij zich, volgens het RIVM. Waarschijnlijk is naar schatting 2 procent van de wereldbevolking besmet met het hepatitis C-virus. Er is nog geen vaccin.

„De ontdekking van het hepatitis C-virus is echt een doorbraak geweest voor de bloedtransfusiewereld”, zegt Roel Coutinho. „Dankzij deze ontdekking konden testen ontwikkeld worden, waarmee dragers van dit virus konden worden opgespoord, en het bloed veilig werd.” Sinds 1992 controleren bloedbanken in Nederland alle donoren op hepatitis C.

„De grootste doorbraak is echter dat er de laatste jaren dankzij deze ontdekkingen effectieve antivirale middelen zijn ontwikkeld. Die remmen de vermeerdering van het virus. Met een behandeling van drie maanden met twee of drie middelen, is 98 procent van de chronische dragers van de ziekte af. Dat is voor een chronische virale aandoening nooit eerder vertoond”, zegt Coutinho. „Tegen hiv zijn ook medicijnen, maar die genezen de ziekte niet. Als je stopt met de behandeling komt het weer terug.” Deze medicijnen tegen hepatitis C zijn erg duur, maar worden tegenwoordig tegen een fractie van die prijs beschikbaar gesteld in ontwikkelende landen, waar deze ziekte veel meer voorkomt dan in de westerse wereld.

Harvey Alter AFP/NIH Harvey Alter (1935) werd geboren als enig kind van joodse ouders in New York. Naast biologie was honkbal zijn grote passie. „Ik zou in een milliseconde mijn studie geneeskunde hebben laten vallen als ik voor de Brooklyn Dodgers had kunnen spelen.” Alter ontsnapte aan militaire dienst door in 1961 een positie te bemachtigen bij het National Institutes of Health - een sleutelmoment in zijn leven, vond hij later.

Charles Rice Gek op honden Michael Houghton RICHARD SIEMENS Gaat Michael Houghton de Nobelprijs accepteren? Dat is nog maar de vraag. In 2013 weigerde Houghton de Canadese Gairtner-prijs, die bestaat uit een geldbedrag 100.000 Canadese dollar. Houghton vond het onterecht dat zijn collega’s Qui-Lim Choo en George Kuo niet geëerd werden. „Ik heb besloten dat ik geen grote prijzen meer accepteer zonder dat zij worden erkend”, zei hij daarover.

Harvey Alter Honkbalfanaat Charles M. Rice ROCKEFELLER UNIVERSITY Charles Rice (1952) is hoogleraar virologie aan Rockefeller University. Hij groeide op als enig kind van een schade-expert en huisvrouw. Rice ging biologie studeren omdat hij gek was op dieren. „Honden waren mijn broertjes en zusjes”, zei hij ooit. Als promovendus achterhaalde hij in 1974 de genetische sequentie van het Sindbis-virus dat door muggen wordt overgedragen. In de jaren ’90 stortte hij zich op hepatitis C.

