Nobelprijs Geneeskunde voor de ontdekking van het hepatitis C-virus

De Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde is maandag toegekend aan Harvey Alter (VS), Michael Houghton (Groot-Brittannië) en Charles Rice (VS) voor de ontdekking van het hepatitis C-virus. Het werk van de drie laureaten heeft geleid tot nieuwe diagnosetechnieken en behandelmethoden.

Hepatitis C is een voorname oorzaak van leverontstekingen en kan uiteindelijk leiden tot leverkanker. Er zijn vijf verschillende hepatitis-virussen die allemaal tot een andere klasse behoren: A, B, C, D en E. Wereldwijd raken jaarlijks 70 miljoen mensen geïnfecteerd door hepatitis C. Jaarlijks overlijden er 400.000 mensen aan de gevolgen van een infectie met hepatitis C.

Mensen kunnen ongemerkt besmet zijn met hepatitis C. Het virus wordt via bloed overgedragen. De meest voorkomende overdrachtsroutes zijn gedeelde of niet-steriele injectienaalden, bloedtransfusie en onbeschermde (anale) seks. Heeft iemand hepatitis C gehad, dan is er niet altijd bescherming opgebouwd tegen een nieuwe besmetting met het hepatitis C-virus.

Vooral in het Midden-Oosten en Europa

De ontdekking van hepatitis C-virus maakte bloedtransfusies een stuk veiliger. In Nederland controleren bloedbanken sinds 1992 op hepatitis C. Ongeveer 2 procent van de wereldbevolking is besmet met het hepatitis C-virus, volgens de Wereldgezondheidsorganisatie. De ziekte komt vooral voor in het Midden-Oosten en Europa. In Nederland zijn zo’n 28.000 mensen drager van het virus, schat het RIVM.

Harvey Alter liet in 1978 zien dat een bloedtransfusie met bloed van patiënten de ziekte kon overdragen op chimpansees. Michael Houghton heeft de genetische samenstelling van het virus opgehelderd in 1989. Charles Rice liet zien dat blootstelling aan het virus genoeg was om leverziekte te ontwikkelen.

De vorige keer dat er een Nobelprijs werd uitgereikt aan ontdekkers van een virus was in 2008: toen ging de prijs naar ontdekkers van hiv en HPV. De ontdekker van het Hepatitis B-virus, Baruch Blumberg, kreeg de Nobelprijs in 1976.